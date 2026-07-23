ההיסטוריה נחשפת: 10 ממצאים ארכאולוגיים שמספרים את חורבן ירושלים

ממצאים ארכיאולוגים המספרים על בית המקדש ( צילום: דוברות מתפ"ש, Classical Numismatic Group )

את סיפור חורבן ירושלים ובית המקדש השני רובנו מכירים מספרי ההיסטוריה ומהמקורות היהודיים. אבל במשך עשרות שנים חשפו ארכאולוגים בירושלים ממצאים שמאפשרים לראות מקרוב את אותם רגעים דרמטיים מלפני כמעט 2,000 שנה. חלקם השתמרו בדיוק במקום שבו נפלו, אחרים נמצאו מתחת לשכבות עבות של אפר ואבן - וכולם מספרים את סיפורה של העיר שנחרבה בשנת 70 לספירה.

1. אבני החורבן למרגלות הכותל לאורך הרחוב ההרודיאני, סמוך לכותל המערבי, מונחות עד היום אבני ענק שנפלו מחומות הר הבית בזמן שהרומאים החריבו את המתחם. האבנים נותרו כמעט בדיוק במקום שבו התרסקו לפני כ-2,000 שנה. 2. כתובת "לבית התקיעה" בין אבני החורבן התגלתה אבן שעליה נחרט הכיתוב: "לבית התקיעה...". החוקרים סבורים שמדובר באבן שעמדה בפינת הר הבית, במקום שבו היה כהן מכריז בתקיעת שופר על כניסת השבת והמועדים. 3. הבית השרוף ברובע היהודי בירושלים התגלה בית מפואר שנשרף כליל בזמן החורבן. בתוך המבנה נמצאו קירות מפויחים, כלי חרס, כלי אבן ואפילו שרידי קורות עץ חרוכות - עדות ישירה לשריפה שהחריבה את העיר. 4. מטבעות מתקופת המרד הגדול בחפירות נמצאו מטבעות שטבעו המורדים היהודים בשנות המרד הגדול נגד רומא (66-70 לספירה). העובדה שהם נמצאו מתחת לשכבות החורבן מאפשרת לתארך את רגעיה האחרונים של ירושלים לפני נפילתה.

מחצית השקל בשנה השנייה למרד הגדול ( צילום: Classical Numismatic Group )

5. ראשי חצים רומיים

ברחבי העיר העתיקה התגלו ראשי חצים וקליעים ששימשו את הצבא הרומי במהלך המצור. הממצאים ממחישים את עוצמת הקרבות שהתנהלו ברחובות ירושלים.

6. כלי האבן של תושבי ירושלים

בבתים רבים נמצאו כלי אבן ששימשו את היהודים בתקופת הבית השני. על פי ההלכה, כלי אבן אינם מקבלים טומאה, ולכן היו נפוצים במיוחד בירושלים של אותם ימים.

7. משקולת עם השם "בר קתרוס"

בבית השרוף נמצאה משקולת אבן שעליה חרוט השם "בר קתרוס" - שם המזוהה עם אחת ממשפחות הכהונה המוכרות מתקופת בית המקדש השני. הממצא מעניק הצצה נדירה לזהותם של תושבי העיר ערב החורבן.

'חורבן בית המקדש' של פרנצ'סקו אייץ ( צילום: Didier Descouens, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) )

8. שכבות השריפה

באזורים שונים בירושלים חשפו הארכאולוגים שכבות עבות של אפר, פיח ועץ שרוף. הממצאים הללו תואמים את תיאורי המקורות על שריפת העיר בידי הרומאים.

9. פעמון הזהב שנמצא ליד הכותל

בשנת 2011 התגלה בחפירות ליד הכותל המערבי פעמון זהב קטן מהתקופה הרומית. חוקרים סבורים כי ייתכן שהיה חלק מבגדו של כהן ששירת בבית המקדש השני, בהתאם לתיאור בגדי הכהונה במקרא. אף שאין ודאות שהיה שייך לכהן גדול, מדובר באחד הממצאים המסקרנים ביותר מתקופת הבית השני.

10. תעלת הניקוז שבה הסתתרו תושבי ירושלים

מתחת לרחוב הראשי של ירושלים מימי הבית השני חשפו ארכאולוגים תעלת ניקוז גדולה. בתוך התעלה נמצאו מטבעות, כלי חרס וממצאים נוספים, המלמדים כי חלק מתושבי העיר הסתתרו בה בזמן המצור הרומי בניסיון להימלט מהלחימה.

ההיסטוריה שנמצאת מתחת לאדמה

עבור רבים, חורבן בית המקדש הוא סיפור מהמקורות. אולם הממצאים הארכאולוגיים שהתגלו בירושלים מעניקים לו גם ממד מוחשי. אבנים, מטבעות, בתים וכלי יומיום שנחשפו בחפירות מספרים את אותו סיפור מזווית אחרת - שאפשר לראות בעיניים, כמעט אלפיים שנה אחרי שהעיר חרבה.