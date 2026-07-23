לא רק חורבן הבית: הטרגדיות שקרו בתשעה באב לאורך ההיסטוריה 

כולנו מכירים את תשעה באב כיום שבו חרבו בית המקדש הראשון והשני, אבל במסורת היהודית ובמהלך ההיסטוריה נקשרו לתאריך הזה עוד שורה של אירועים דרמטיים שהותירו חותם עמוק על העם היהודי. חלקם מתועדים כבר בדברי חז"ל, ואחרים התרחשו מאות ואלפי שנים לאחר מכן והפכו לסמלים של אובדן, גלות ומשבר לאומי.

1. חטא המרגלים

על פי המסורת, הכול התחיל עוד במדבר. לאחר שהמרגלים שבו מארץ ישראל והוציאו את דיבתה רעה, העם בכה וסירב להיכנס לארץ. בעקבות זאת נגזר על אותו דור שלא ייכנס לארץ ישראל, וחז"ל אמרו: "אתם בכיתם בכייה של חינם - ואני אקבע לכם בכייה לדורות".

2. חורבן בית המקדש הראשון

בשנת 586 לפני הספירה החריב נבוכדנצר מלך בבל את בית המקדש הראשון, החריב את ירושלים והגלה רבים מהעם לבבל. האירוע סימן את סופה של ממלכת יהודה.

3. חורבן בית המקדש השני

כ-650 שנה לאחר מכן, בשנת 70 לספירה, החריבו הרומאים בראשות טיטוס את בית המקדש השני לאחר מצור ממושך על ירושלים. מאז הפך תשעה באב ליום האבל המרכזי בלוח השנה היהודי.