לא רק חורבן הבית: הטרגדיות שקרו בתשעה באב לאורך ההיסטוריה 

כולנו מכירים את תשעה באב כיום שבו חרבו בית המקדש הראשון והשני, אבל במסורת היהודית ובמהלך ההיסטוריה נקשרו לתאריך הזה עוד שורה של אירועים דרמטיים שהותירו חותם עמוק על העם היהודי. חלקם מתועדים כבר בדברי חז"ל, ואחרים התרחשו מאות ואלפי שנים לאחר מכן והפכו לסמלים של אובדן, גלות ומשבר לאומי.
1. חטא המרגלים
על פי המסורת, הכול התחיל עוד במדבר. לאחר שהמרגלים שבו מארץ ישראל והוציאו את דיבתה רעה, העם בכה וסירב להיכנס לארץ. בעקבות זאת נגזר על אותו דור שלא ייכנס לארץ ישראל, וחז"ל אמרו: "אתם בכיתם בכייה של חינם - ואני אקבע לכם בכייה לדורות".
2. חורבן בית המקדש הראשון
בשנת 586 לפני הספירה החריב נבוכדנצר מלך בבל את בית המקדש הראשון, החריב את ירושלים והגלה רבים מהעם לבבל. האירוע סימן את סופה של ממלכת יהודה.
3. חורבן בית המקדש השני
כ-650 שנה לאחר מכן, בשנת 70 לספירה, החריבו הרומאים בראשות טיטוס את בית המקדש השני לאחר מצור ממושך על ירושלים. מאז הפך תשעה באב ליום האבל המרכזי בלוח השנה היהודי.
4. נפילת ביתר
בשנת 135 לספירה נפלה העיר ביתר – המעוז האחרון של מרד בר כוכבא. נפילתה סימנה את סיום המרד, ולפי חז"ל נהרגו בה המוני יהודים.
5. חרישת ירושלים
לאחר דיכוי מרד בר כוכבא חרשו הרומאים את ירושלים כאות למחיקתה, והקימו במקומה את העיר הרומית איליה קפיטולינה.
6. גירוש יהודי אנגליה
בשנת 1290 גורשו יהודי אנגליה בצו המלך אדוארד הראשון. במסורת מקובל לקשור את הגירוש לתשעה באב, והוא נחשב לאחד הגירושים הגדולים הראשונים של יהודי אירופה.
7. גירוש ספרד
בשנת 1492 נאלצו מאות אלפי יהודים לעזוב את ספרד בעקבות צו הגירוש של מלכי ספרד. רבים מהם עזבו את המדינה סמוך לתשעה באב, ולכן האירוע נקשר ליום הזה בזיכרון ההיסטורי.
8. תחילת גירוש גטו ורשה
ב-23 ביולי 1942, שחל באותה שנה בתשעה באב, החלו הגירושים ההמוניים מגטו ורשה למחנה ההשמדה טרבלינקה - אחד השלבים הקשים ביותר בשואת יהודי פולין.
9. פרוץ מלחמת העולם הראשונה
מלחמת העולם הראשונה פרצה בתחילת אוגוסט 1914, בסמוך לתשעה באב. רבנים והיסטוריונים רבים ראו בה את תחילתה של שרשרת אירועים שהובילה בסופו של דבר גם לשואה.
10. יום שמסמל הרבה יותר מחורבן
לאורך הדורות הפך תשעה באב ליום האבל הלאומי של העם היהודי. גם כאשר אסונות גדולים התרחשו כמה ימים לפניו או אחריו, רבים ראו בהם חלק מאותו רצף היסטורי של חורבן, גלות ואובדן.
יש גם שרפת את כל ספרי התלמוד בכיכר מרכזי בפריס המלך לואי 11 ( לאומי הקדוש) ריקוז יהודי פריס להיכל ספורט vel d'Hiv לפני שלקרו אותם ל דרנסיי משם לאושוויץ גירוש גוש קטיף שנדחה ל10 באב מפני שלא בדקו את התאריך לפני!!!!!! ועוד בטוח שיש