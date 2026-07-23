גיא פינס במתקפה חריפה: "במקום לצום צריך להעיף מחיינו את הרוע"

איש התקשורת ומגיש הטלוויזיה גיא פינס יצא בסטורי נוקב בחשבון האינסטגרם שלו לרגל ט' באב, שבו הרהר על השינוי ביחס של הציבור הישראלי והחילוני בפרט ליום התענית – והפנה אצבע מאשימה כלפי השיח הציבורי והפוליטי כיום.

"מעניין, שעד לפני כמה שנים, ובמשך רוב השנים שאני זוכר, ט' באב נתפס כיום זיכרון לציון חורבן בית המקדש – אבל כל החילוניים – שלצידם ובתוכם גדלתי, וגם סבא וסבתא (שקידשו בשישי והבדילו בשבת והלכו לבית כנסת בחגים) – ממש לא צמו ולא עשו מהיום הזה עניין גדול", כתב פינס.

פינס התייחס לנוהגים לצום ולהתאבל, וקרא לזה "טרנד" שהולך וגודל בשנים האחרונות סביב מצוות היום והשיח התקשורתי סביבו: "למה מעניין? כי בשנים האחרונות פתאום נהיה עניין, ולצום, ולכבד, והכל סגור והטלוויזיה אבלה ודיונים אופנתיים על הצירוף השנוא 'שנאת חינם' ותמונות וסיסמאות ריקות מתוכן ברשתות החברתיות."

לדבריו, הניגוד בין מנהגי האבלות הציבוריים לבין האווירה היומיומית במדינה הפך לבלתי נסבל: "וכל זה קורה ביחס ישר לשנאה של הבוקר – המאורגנת, המסכסכת שמטופטפת לנו לווריד כדי לשמר את השלטון, שאוכלת אותנו מבפנים, וביחס הפוך לביחד האמיתי שהיה כאן פעם גם בין מי שלא הסכימו ולא הצביעו לאותה מפלגה. הגינונים והטקסים והתעניות החליפו את המציאות."

את דבריו חתם פינס בקריאה לפעולה במקום הסתפקות בטקסים דתיים: "אז מכבד לחלוטין כל מי שצם ועצוב, אבל במקום לצום יום אחד בשנה, ולסמן וי – צריך להעיף מחיינו את הרוע הזה, המפלג, או שזה ייגמר בדיוק כמו בכל הפעמים הקודמות בהיסטוריה של העם היהודי."