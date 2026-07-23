10 דברים לעשות בתשעה באב:

1. למיין בגדים(כי זה לוקח המון זמן וגם עוזר לנזקקים בסוף)

2. לחפש בספר או ברשת אגדות חורבן פחות מוכרות

3. להרהר בתשובה ולקבל על עצמנו חיזוק משמעותי באהבת חינם

4. לתכנן את המשך הקיץ מבחינת טיולים משולבים בקביעת עיתים לתורה

5. לעלות ולרדת מהבית במדרגות 3 פעמים לפחות עד סוף היום

6. לצפות פעמיים בסרטון היסטורי חינוכי ללא מוזיקה על חורבן הבית

7. לשוחח/להתכתב עם קרובי משפחה ולבקש סליחה

8. לבחור עם חברים או ילדים שם אחר לצום שלא קשור לתאריך

9. לקיים עם שכנים חברים ונערים דיון מקורי על נושא שנוי במחלוקת ורצוי יותר מאחד

10. להכין רשימה של 10 דברים שנעשה ב"ה בשנה הבאה בחג תשעה באב