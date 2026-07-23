פיגוע בתאילנד: 5 הרוגים ו-6 פצועים מירי ומטעני צינור

לפחות חמישה בני אדם נהרגו ושישה נוספים נפצעו בפיגוע שהתרחש הלילה (בין רביעי לחמישי) במחוז נארתיוואט שבדרום תאילנד.

לפי הדיווחים, כעשרה חמושים הגיעו למחסום הביטחוני "בוקה סמי" במספר רכבים - ביניהם משאית, טנדר, ומספר אופנועים - ופתחו בירי לעבר כוחות הצבא התאילנדי שהוצבו במקום. בכלי התקשורת דווח כי התוקפים השתמשו בנשק צבאי וכן השליכו מטעני צינור.

בהמשך נאמר כי התוקפים גנבו כלי נשק, אפודי מגן ואמצעי לחימה של הכוחות, וכן את הטלפונים הסלולריים של שלושה מהחיילים, לפני שנמלטו מהזירה. לפי הרשויות המקומיות, חמשת ההרוגים היו חיילים, בעוד ש-6 הפצועים היו אזרחים - ביניהם ילדים בני 3 ו-10, נער בן 15, וגבר ואישה בני 67.

במשטרה עדכנו כי המשאית ששימשה את המחבלים להגעה ולהימלטות מזירת הפיגוע נמצאה לאחר מכן במחוז הסמוך, במרחק של כ-21 קילומטר מהמחסום, כשהיא עולה באש לאחר שככל הנראה הוצתה. עם זאת, בשלב הזה לא דווח על מעצר חשודים.