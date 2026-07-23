שימו לב: אלה הכבישים שיחסמו היום בירושלים

נהגים בירושלים, שימו לב: עיריית ירושלים, משרד התחבורה וחברת מוריה יוצאים הלילה במבצע הנדסי מורכב בכביש בגין, שיגרור חסימות תנועה משמעותיות בבירה.

החל מהלילה (חמישי, 23 ביולי) בשעה 20:00 ועד מחר (שישי, 24 ביולי) בשעה 12:00 בצהריים, ייסגר כביש בגין לתנועה לכיוון דרום, בקטע שבין מחלף יגאל ידין למחלף גבעת שאול. הסגירה מבוצעת לצורך הנפת גשרי אופניים כחלק מפרויקט סלילת נתיב התחבורה הציבורית (נת"צ) בציר.

במהלך שעות העבודות יופנו הנהגים לדרכים חלופיות, ועיריית ירושלים תפעיל מערך פקחים לניהול והכוונת התנועה בצירים הסמוכים. לציבור הנהגים מומלץ להתעדכן ביישומוני הניווט (Waze) לפני היציאה לדרך.

בעירייה מציינים כי העבודות מהוות חלק מהשלמת פרויקט הנת"צ בכביש בגין, אשר נועד לשפר את התחבורה הציבורית בעיר, להגדיל את קיבולת הכביש ולשדרג את בטיחות הנסיעה. העירייה מודה לציבור על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.