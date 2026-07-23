בחירות 2026: מכה נוספת לאיילת שקד

הזירה הפוליטית מתחממת לקראת בחירות 2026, שייערכו בעוד פחות מ-100 ימים, ומפלגת ימין חדשה צפויה לצאת לדרך כבר בשבוע הבא.

לפי דיווח במהדורת 'כאן חדשות', בכיר הליכוד לשעבר, גלעד ארדן, נערך להודיע רשמית על הקמת מפלגת ימין ליברלי. המפלגה החדשה תציג קו אידאולוגי המפנה עורף לממשלות צרות, ותבטיח לקרוא להקמת ממשלה ציונית רחבה בלבד.

נושא הדגל המרכזי של הרשימה צפוי להיות סוגיית הגיוס והשוויון בנטל. את התחום הזה יוביל חבר הכנסת ואיש הליכוד לשעבר יולי אדלשטיין, שצפוי לכהן כמספר 2 ברשימה.

במקביל לגיבוש הרשימה, ארדן מקים צוות מועמדים ומקיים מגעים מתקדמים עם דמויות ציבוריות נוספות, בהן ראש עיריית בית שמש לשעבר עליזה בלוך, ושבות רענן, ממייסדות פורום נשות המילואימניקים. מנגד, שרת המשפטים לשעבר איילת שקד לא צפויה להצטרף למהלך.

כמו כן, למרות שיחות שקוימו מול יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ, איחוד אינו עומד כעת על הפרק – בין היתר בשל דרישתו של גנץ לעמוד בראש הרשימה המאוחדת.

בסביבתו של ארדן מציינים כי ההכנות להכרזה הרשמית יושלמו בימים הקרובים, אולם הוא יוציא את המהלך לפועל באופן סופי רק לאחר שישתכנע כי עומדים לרשותו כל המשאבים הנדרשים להצלחה במערכת הבחירות.