סרוגים
פודקאסט מתחת לכיפות 

ד"ר סודי נמיר: "הצלתי חיים בגוש קטיף - ואז גרשו אותי"

ד"ר סודי נמיר, הרופא המיתולוגי של גוש קטיף, חוזר לרגעי האימה של הפיגועים, לגירוש שהותיר בו צלקת עמוקה, ולרגע שבו פרץ בבכי מול חוף עזה אחרי 7 באוקטובר. וגם: מה אמר לו גדול הדור ברגע שבו גורש מביתו?

06:14
תגובות
ד"ר סודי נמיר (אולפן סרוגים)

מה עובר בראשו של אדם שמוציא במשך שנים פצועים והרוגים מזירות הפיגועים בגוש קטיף, ובסופו של דבר מוצא את עצמו נגרר בכוח מביתו בידי חיילי צה"ל?

ראיון מיוחד עם הרופא של גוש קטיף ד"ר סודי נמיר במלאות 21 שנה לגירוש.

מתחת לכיפות עם ד"ר סודי נמיר
מתחת לכיפות עם ד"ר סודי נמיר| צילום: צילום: סרוגים

בפרק מיוחד לתשעה באב של הפודקאסט "מתחת לכיפות", מארח נתן קון את ד"ר סודי נמיר, הרופא המיתולוגי של גוש קטיף, שחוזר לרגעים הקשים של הגירוש, מספר על הפיגועים שליוו את חייו כרופא היישובים, ונזכר ברגע שבו, שנים לאחר מכן, פרץ בבכי מול חופי עזה אחרי מתקפת 7 באוקטובר.

חדשות סרוגים

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו