ד"ר סודי נמיר: "הצלתי חיים בגוש קטיף - ואז גרשו אותי"

ד"ר סודי נמיר ( אולפן סרוגים )

מה עובר בראשו של אדם שמוציא במשך שנים פצועים והרוגים מזירות הפיגועים בגוש קטיף, ובסופו של דבר מוצא את עצמו נגרר בכוח מביתו בידי חיילי צה"ל? ראיון מיוחד עם הרופא של גוש קטיף ד"ר סודי נמיר במלאות 21 שנה לגירוש.

מתחת לכיפות עם ד"ר סודי נמיר - צילום: סרוגים מתחת לכיפות עם ד"ר סודי נמיר | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 1:06:40

בפרק מיוחד לתשעה באב של הפודקאסט "מתחת לכיפות", מארח נתן קון את ד"ר סודי נמיר, הרופא המיתולוגי של גוש קטיף, שחוזר לרגעים הקשים של הגירוש, מספר על הפיגועים שליוו את חייו כרופא היישובים, ונזכר ברגע שבו, שנים לאחר מכן, פרץ בבכי מול חופי עזה אחרי מתקפת 7 באוקטובר.