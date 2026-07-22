איראן פתחה במתקפה: ירי בעיראק ופיצוצים בירדן

האיראנים מוציאים לפועל גל חדש של שיגורים, מערכות הגנה אוויריות מסוג C-RAM הופעלו בבסיסים אמריקאים בעומק שטח עיראק, ככל הנראה בעקבות שיגור של גל חדש של כלי טיס וטילים איראניים.

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, ייתכן והתרחשה נפילה של כטב"מ בשטח עיראק, אך ייתכן כי הכטב"מ הופל ולא ביצע פגיעה אקטיבית.

במקביל לכך, בירדן מדווחים על סדרה של הדי פיצוצים משמעותיים שנשמעו ברחבי הממלכה, אך עד כה לא נמסרה ידיעה רשמית בנושא מכוחות הצבא הירדני המתייחסת לנושא.