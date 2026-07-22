איראן פתחה במתקפה: ירי בעיראק ופיצוצים בירדן

האיראנים מוציאים לפועל גל חדש של שיגורים, מערכות הגנה אוויריות מסוג C-RAM הופעלו בבסיסים אמריקאים בעומק שטח עיראק, ככל הנראה בעקבות שיגור של גל חדש של כלי טיס וטילים איראניים.
מערכות הגנ"א בעיראק| צילום: צילום: ללא קרדיט
על פי דיווחים בתקשורת המקומית, ייתכן והתרחשה נפילה של כטב"מ בשטח עיראק, אך ייתכן כי הכטב"מ הופל ולא ביצע פגיעה אקטיבית.
במקביל לכך, בירדן מדווחים על סדרה של הדי פיצוצים משמעותיים שנשמעו ברחבי הממלכה, אך עד כה לא נמסרה ידיעה רשמית בנושא מכוחות הצבא הירדני המתייחסת לנושא.
שתשרף המדינה, שישרף העולם. למישהו עוד אכפת התעמולה השקרנית שבני הלוזר משמיע? הכל סתמי כנעירות חמור גוסס. מש' נתניהו היא איום על האנושות כולה. חמדנים שאינם יודעים שבעה גוררים אותנו לתהום בשם שיגעון גדלות וטירוף מגלומניה