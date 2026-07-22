סרוגים
חדשות בעולם

איראן פתחה במתקפה: ירי בעיראק ופיצוצים בירדן

איראן משגרת גל תקיפות חדש, מערכות הגנה אוויריות הופעלו בבסיסים אמריקאים בעיראק ובירדן מדווחים על פיצוצים עוצמתיים בעקבות שיגורים מאיראן

22:38
1 תגובות
שיגורים טילים (דובר צה"ל)

האיראנים מוציאים לפועל גל חדש של שיגורים, מערכות הגנה אוויריות מסוג C-RAM הופעלו בבסיסים אמריקאים בעומק שטח עיראק, ככל הנראה בעקבות שיגור של גל חדש של כלי טיס וטילים איראניים.

מערכות הגנ"א בעיראק
מערכות הגנ"א בעיראק| צילום: צילום: ללא קרדיט

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, ייתכן והתרחשה נפילה של כטב"מ בשטח עיראק, אך ייתכן כי הכטב"מ הופל ולא ביצע פגיעה אקטיבית.

במקביל לכך, בירדן מדווחים על סדרה של הדי פיצוצים משמעותיים שנשמעו ברחבי הממלכה, אך עד כה לא נמסרה ידיעה רשמית בנושא מכוחות הצבא הירדני המתייחסת לנושא.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
1
שורע הפסיכית
לפני 5 דקות

שתשרף המדינה, שישרף העולם. למישהו עוד אכפת התעמולה השקרנית שבני הלוזר משמיע? הכל סתמי כנעירות חמור גוסס. מש' נתניהו היא איום על האנושות כולה. חמדנים שאינם יודעים שבעה גוררים אותנו לתהום בשם שיגעון גדלות וטירוף מגלומניה
הצטרפו אלינו