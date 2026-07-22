"שחררו את טל": מאות בקריאת מגילה וקינות מול מגרש הרוסים

מאות משתתפים בקריאות המגילה

קהל של מאות מתפללים התכנס מול המעצר במגרש הרוסים בירושלים וקיים במקום קריאת מגילת איכה, ואמירת קינות המונית של מאות המשתתפים, בקריאה לשחרר את המתיישב טל ינון דרדיק, שנלקח למעצר תחת צו מנהלי של אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, ושובת רעב כבר 17 יום.