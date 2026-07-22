"שחררו את טל": מאות בקריאת מגילה וקינות מול מגרש הרוסים

קהל של מאות מתפללים התכנס מול המעצר במגרש הרוסים בירושלים וקיים במקום קריאת מגילת איכה, ואמירת קינות המונית של מאות המשתתפים, בקריאה לשחרר את המתיישב טל ינון דרדיק, שנלקח למעצר תחת צו מנהלי של אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, ושובת רעב כבר 17 יום.
מאות המשתתפים קראו לשחרורו המיידי, ואף הפצירו בשר הביטחון ישראל כ"ץ להתערב בנושא באופן בהול. בין המשתתפים היו גם חברי כנסת ומתמודדים ממפלגות הימין, חברת הכנסת לימור סון-הר מלך (עוצמה יהודית), חכ"ל לשעבר וראש מפלגת זהות משה פייגלין ואחרים נשאו דברים במקום נגד המעצר.
בעקבות מצבו הרפואי, ארגון חוננו הוציא דרישה לפנותו לבית חולים לצורך בדיקות וטיפול רפואי "מרשי שובת רעב ומצבו הבריאותי מדרדר. הוא סובל מהתעלפויות חוזרות ונשנות, ירידה חדה במשקל, חום גוף של 34 מעלות, ירידה במדדים החיוניים ועוד. לאור האמור, אבקש באופן דחוף, להעניק למרשי טיפול רפואי דחוף, אשר ימנע פגיעה קשה בגופו ובבריאותו", מסרו מטעם הארגון.
דרדיק, תושב חווה בבנימין ואב לארבעה, נעצר לפני שבועיים וחצי בטענה כי הפר צו מנהלי. מדובר בצו מנהלי שהטיל עליו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, הכולל מעצר בית מלא בבית חמותו של דרדיק, אישה אלמנה וחירשת, מבלי לידע אותה בדבר, צו שאינו ישים.
עם מעצרו, פתח דרדיק בשביתת רעב במחאה כנגד הצו המנהלי הנמשכת מזה 17 ימים. בשבוע האחרון מצבו הרפואי החל בהידרדרות, בעוד מערכות האכיפה אינן מספקות מענה.