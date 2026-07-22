"עין תחת עין": איראן מאיימת במכת חושך אזורית

המשטר האיראני מתחייב להשבית את המפרץ הפרסי כולו, במידה וארצות הברית תתקוף את תשתיות האנרגיה במדינה ותערער את יציבות המשטר.

לאחר שמוקדם יותר היום, הנשיא טראמפ קבע משוואה חדשה, במסגרתה סימן תג מחיר חריף למשטר האיראני על כל פגיעה בתנועה הימית במצר הורמוז, לאחר שאתמול ספינה עלתה בלהבות בלב המצרים בעקבות תקיפת כטב"מ איראנית.

טראמפ הודיע כי כל פגיעה כזו תגרור השמדה של מתקני אנרגיה, גשרים וכבישים מרכזיים באיראן, כולל עיר הבירה טהראן. כעת משטר האייתולות מגיב באיום משלו, מכת חושך אזורית.

הפיקוד הבכיר של משמרות המהפכה של איראן שיגר את האיום התגובה ישירה לנשיא טראמפ, מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה מג'יד מוסאווי הבטיח כך: ""אם ארה"ב תתקוף תחנות כוח וגשרים בשטח איראן, אז איראן תנתק את החשמל של מדינות המפרץ"

בנוסף הבכירים החריפו את רמת הלהבות עוד יותר, והודיעו כי בוצעו פעולות מלכוד של נתיבי השיט הדרומיים הסמוכים לעומאן, בהם עושה ארצות הברית שימוש לאפשר את השיט בהורמוז, האיראנים הודיעו כי פיזרו מוקשים ימיים ברחבי האזור.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הדהד את הדברים: "הדוקטרינה ההגנתית שלנו ברורה: עין תחת עין. כל תוקפנות נגד איראן, כולל תקיפה התשתיות שלנו, תחייב תגובה חזקה ונחרצת. מי שיתרום לתוקפנות כזו, לא משנה באיזה אופן של סיוע, ייחשב גם כמטרה לגיטימי".