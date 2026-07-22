מצטרף לנתניהו: סמוטריץ' קורא לשמר את אחדות העם

לאחר שראש הממשלה נתניהו פרסם הצהרה מיוחדת לרגל כניסת צום תשעה באב, וקרא לשמר את האחדות שמצא עם ישראל לדבריו לאורך ימי המלחמה, ואף הגדיל וקרא להקמת ממשלת אחדות, כעת מצטרף גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', וחולק את סיפורו האישי על אחדות.

שר האוצר חלק מחוויתו האישית, ועל גילוי האחדות שמעבר למחלוקות: "בערב תשעה באב, אני לא שוכח מה באמת מחבר בינינו, רבים מכם וודאי מכירים את השר לשעבר יזהר שי".

סמוטריץ' המשיך וסיפר את סיפורו האישי: "בבוקר שמחת תורה, ה- 7 באוקטובר התייצב בנו הגיבור, סמ"ר ירון אורי שי הי"ד, מול עשרות מחבלים שתקפו את קיבוץ כרם שלום. הוא לחם באומץ לב, הגן על הקיבוץ בגופו, הציל רבים ונפל בקרב".

"מתקופתנו המשותפת יחד בכנסת ה-20, הפכנו יזהר ואני לידידים. לפני כמה חודשים, רגע לפני שבניה שלנו נכנס לחדר הניתוח לאחר שנפצע קשה בקרב בלבנון, חיפשתי חיזוק. מישהו שאפשר לשתף, להישען עליו ולהרגיע את דפיקות הלב והחששות. שלחתי ליזהר סמס. ״אתה מתפלל לפעמים?״ שאלתי אותו משום מקום. ״תראה, לא כל כך הצליחו לי התפילות״... הוא השיב. כששאלתי בחזרה האם הוא מוכן להגיד פרק תהילים לרפואת הבן שלי, הוא לא חשב פעמיים. ״בטח״, ענה ולאחר כמה דקות שלח לי בהודעה את הפרק שבחר. לאחר הניתוח ובימים שלאחר מכן יזהר התקשר, שלח הודעות, התעניין וחיזק".

"דעותיו הפוליטיות של יזהר רחוקות כנראה משלי, רחוק מזרח ממערב. אני יכול למנות עשרות סוגיות שאנחנו חלוקים עליהן, אבל הוא השותף הכי גדול שיש למפעל הזה שנקרא מדינת ישראל".

"בית המקדש השני חרב בדיוק בנקודה שחיבור כזה חדל מלהתקיים, לא בכדי מכונה ירושלים "עִיר שֶׁחֻבְּרָה לָּהּ יַחְדָּו".

"חורבן הבית השני התרחש בעקבות שנאת החינם שפשטה בין איש לאחיו, עם ישראל התפורר מעם מאוחד לפרטים בודדים. במקום השכנת שלום שררה תחרות, את מקום הצדק תפסה השחיתות, והערבות ההדדית נשתכחה ועל זה אנו בוכים ומתאבלים בתשעה באב".

סמוטריץ' חתם את הסיפור האישי והקרוב לליבו, ופנה לאחל לעם ישראל שנדע ללמוד ולהתגבר על מלכודות ההיסטוריה, וקרא להמשיך את תקומת ישראל: "

"במאה השנים האחרונות אנחנו זוכים ברוך השם לשוב ולהתקבץ מכל קצות תבל לארץ ישראל, לשוב ולהיות לעם עם מסגרת מאחדת של שלטון עצמי ומדינה. והביחד הזה הוא המפתח לעבודת השם ולצפייה שלנו לבניין ירושלים והמקדש. אני מאחל לנו שמתוך חיבור לשורשי האבל והחורבן נזכה לשמוח בהוויה המחודשת שלנו כעם ובבניין ירושלים, לאחות את הקרעים בעם, ולשוב להיות כאיש אחד בלב אחד".