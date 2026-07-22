טראמפ לא עוצר: "פקדתי לפתוח את שערי הגיהנום"

הנשיא טראמפ לא נסוג ולא עוצר, וממשיך להסלים את רף האיומים כלפי המשטר האיראני, הנשיא שיתף מאמר עיתונאי שחושף כי נתן לבכירי פיקוד סנטקום (פיקוד המרכז האמריקאי) את ההוראה "לפתוח את שערי הגיהנום" על האייתולות בטהראן.

הנשיא טראמפ שיתף בתמציתיות את כותרת המאמר, אשר מודיעה כי טראמפ נתן לבכירי פיקוד המרכז (Centcom) את ההוראה לפתוח את 'שערי הגיהנום' בעקבות הריגתם של ארבעה חיילים אמריקאים במתקפות איראניות לאורך השבוע האחרון.

מוקדם יותר היום השתתף הנשיא טראמפ בטקס 'ליווי מכובד' טקס מסורתי בו מלווים ארונות הנופלים במטוס הנשיאותי, על ידי הנשיא או סגן הנשיא, אל מדינות לידתם בתוך ארה"ב.

בשיחה במקום עם כתבים, התחייב טראמפ כי "איראן תשלם מחיר עצום" על כך שפגעה בחיילים אמריקניים".