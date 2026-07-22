בחסות פתיחת הצום: ישראלים ניסו לחצות לשטח סוריה

קבוצת אזרחים ישראלים ניסתה לפני זמן קצר לחצות את גדר הגבול בין סוריה וישראל במרחב הר החרמון.

מצה"ל נמסר שהקבוצה נעצרה על ידי כוחות צה"ל שפעלו במקום, וסיכלו את חציית הגבול. מדובר צה"ל נמסר כי האזרחים הועברו אל חזקת משטרת ישראל, שתנהל את המשך הטיפול במקרה.

מצה"ל נמסר כי סוג אירועים זה, שרחוק מלהיות הראשון מסוגו, נתפס בחומרה על ידי הצבא: "האירוע מהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית במרחב הגבול. מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל".

בנוסף נמסר "צה״ל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות להפסקת התופעה, אשר חוזרת על עצמה פעם אחר פעם ופוגעת בפעילות הכוחות".