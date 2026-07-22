נתניהו קורא לממשלת אחדות: "מנענו את חורבן הבית"

ראש הממשלה נתניהו נשא דברים ופרסם הצהרה מיוחדת, לרגל כניסת צום תשעה באב, הוא שיבח את הישגי המלחמה והודיע כי "מנענו את חורבן הבית השלישי" ורמז עד כמה קרוב הגיע ישראל אל "מלחמת אחים", ראש הממשלה התחייב לפעול להקמת ממשלת אחדות לאומית רחבה אחרי הבחירות, שתוביל להגברת אחדות העם.

ראש הממשלה פתח את דבריו, והזכיר את לקחי השבר והפילוג של הצום העומד בפתח: "אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל היקרים. בערב תשעה באב אנחנו זוכרים את חורבן הבית. אנחנו זוכרים את המחיר הנורא של השנאות והחרמות בתוכנו".

הוא שיבח את אחדות העם לאורך הלחימה, קרא להתמיד בה, ושיבח את הישגי המלחמה: "בשלוש השנים האחרונות, בכוחות משותפים, מנענו את חורבן הבית השלישי. במקום מלחמת אחים, היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו, איחדנו כוחות, לחמנו כאריות ויחד הצלנו את מדינת ישראל".

נתניהו המשיך והתחייב לפעול להגברת האחדות בעם, וכי בכוונתו לפנות להקמת ממשלת אחדות לאומית לאחר הבחירות: "כראש ממשלת ישראל אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו,לכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה, ממשלה יציבה שתדאג לביטחוננו ועתידנו".

"אני יודע שבתקופת בחירות יהיו ויכוחים שיקשו עלינו לראות את זה, אבל אני גם יודע שאנחנו הרבה יותר מאוחדים ממה שנדמה".

"והנה הלקח הגדול: בשנאת חינם נחרבנו, באהבת ישראל קמנו, יחד, בעזרת השם, נבטיח את נצח ישראל".