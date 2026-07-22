צה"ל חושף: הכדורגלנים בעזה הם גם מחבלים

אחרי הקמפיין נגד ישראל על כך שהיא פוגעת בכדורגלנים פלסטינים, צה"ל מפרסם כי מדובר במחבלים.

על רקע טענות אלה, צה"ל חושף כעת כדורגלנים, שופטים ומאמנים פלסטינים שהוצגו כספורטאים וכאזרחים תמימים בלבד אך בפועל היו מחבלים בזרוע הצבאית של ארגוני הטרור חמאס וגא"פ ברצועת עזה, וחוסלו על ידי צה"ל במהלך המלחמה.

בצה"ל אומרים כי לאחר חקר מודיעני ניתן לחשוף את שיוכם הארגוני ואת תפקידיהם של המחבלים, על אף שבמקרים רבים הם הוצגו בעולם ככדורגלנים בלבד, מבלי שהוזכר שיוכם לארגוני הטרור.

הקמפיין השקרי להצגת צה"ל כמי שתקף במכוון אנשי כדורגל, שהיה חלק ממאמץ שגורמים שונים מקדמים נגד מדינת ישראל, עומד לצד קמפיינים שקריים אחרים שקודמו במלחמה שבמסגרתם הוצגו לאורך המלחמה מחבלים פלסטינים שחוסלו על ידי צה"ל כעיתונאים, אנשי ארגוני סיוע ובעלי מקצוע נוספים, תוך הסתרת מעורבותם בפעילות טרור, במטרה לקדם טענות שקריות לפיהן גורמים אלו נתקפו בשל מקצועם ה"אזרחי".

צה"ל ימשיך לפעול לחשיפת מקרים מסוג אלו במטרה להציג את העובדות במלואן ולהפריך טענות שאינן משקפות את המציאות.