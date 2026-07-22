צה"ל חושף: הכדורגלנים בעזה הם גם מחבלים

אחרי הקמפיין נגד ישראל על כך שהיא פוגעת בכדורגלנים פלסטינים, צה"ל מפרסם כי מדובר במחבלים.
על רקע טענות אלה, צה"ל חושף כעת כדורגלנים, שופטים ומאמנים פלסטינים שהוצגו כספורטאים וכאזרחים תמימים בלבד אך בפועל היו מחבלים בזרוע הצבאית של ארגוני הטרור חמאס וגא"פ ברצועת עזה, וחוסלו על ידי צה"ל במהלך המלחמה.
בצה"ל אומרים כי לאחר חקר מודיעני ניתן לחשוף את שיוכם הארגוני ואת תפקידיהם של המחבלים, על אף שבמקרים רבים הם הוצגו בעולם ככדורגלנים בלבד, מבלי שהוזכר שיוכם לארגוני הטרור.
הקמפיין השקרי להצגת צה"ל כמי שתקף במכוון אנשי כדורגל, שהיה חלק ממאמץ שגורמים שונים מקדמים נגד מדינת ישראל, עומד לצד קמפיינים שקריים אחרים שקודמו במלחמה שבמסגרתם הוצגו לאורך המלחמה מחבלים פלסטינים שחוסלו על ידי צה"ל כעיתונאים, אנשי ארגוני סיוע ובעלי מקצוע נוספים, תוך הסתרת מעורבותם בפעילות טרור, במטרה לקדם טענות שקריות לפיהן גורמים אלו נתקפו בשל מקצועם ה"אזרחי".
צה"ל ימשיך לפעול לחשיפת מקרים מסוג אלו במטרה להציג את העובדות במלואן ולהפריך טענות שאינן משקפות את המציאות.
"ואלה שמות" המחבלים שצה"ל פרסם:
1. מוחמד ברכאת - שחקן כדורגל - מחבל בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני (גא"פ) שפשט לישראל ב-7 באוקטובר
2. מחמוד כמאל מוחמד עלי אלריפי - שחקן כדורגל - מפקד פלוגה במערך האווירי בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס
3. מוחמד מנצור - שחקן כדורגל ומאמן - סגן מפקד גדוד נוציראת בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר
4. אחמד מוחמד חסן אבו אלעטא - שחקן כדורגל - מפקד מחלקה בגא"פ
5. עבדאללה ריאד עבדאללה ח'טאב - שחקן כדורגל - מחבל במערך הנ״ט של הגא"פ
6. מחמד סאמי מחמד ח'טאב - שופט פיפא בינלאומי - מחבל של הגא"פ במחנות המרכז
7. עלי מחמוד אחמד אלכרד - שחקן ומאמן כדורגל - מפקד מחלקה בגא״פ ברפיח
8. מחמד עמאד עטא חסונה - שחקן כדורגל - מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, פשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר
9. טארק זיאד חוסיין אלהור - שחקן כדורגל - מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס
10. מחמד זיאד חוסיין אלהור - שחקן כדורגל - מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בנוציראת
11. מחמוד אוסאמה אלג'זאר - שחקן כדורגל - מחבל לוחם בגא"פ
12. מוחמד נידאל מוחמד אלחוואג'רי - שחקן כדורגל - מפקד לוחם בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בנוציראת