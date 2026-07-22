בגיל 93 הלך לעולמו חיים יבין ז"ל, העיתונאי והמגיש שכונה "מר טלוויזיה" ושליווה את אזרחי ישראל במשך למעלה מארבעה עשורים ברגעים המכוננים של חיינו הלאומיים. יבין, שהיה המגיש הראשון של מהדורת החדשות "מבט" בערוץ הראשון, הותיר חותם עמוק על התקשורת הישראלית ועל התרבות הציבורית במדינה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג מסר: "קיבלנו בצער את הידיעה על לכתו של חיים יבין, חתן פרס ישראל, ממייסדי הטלוויזיה הישראלית ומי שנודע במשך עשרות שנים כ'מר טלוויזיה'. במשך למעלה מארבעה עשורים ליווה חיים את אזרחי ישראל ברגעים המכוננים של חיינו הלאומיים - במקצועיות, באחריות ובממלכתיות שהפכו לחלק בלתי נפרד מנוף התקשורת בישראל".

"אבן יסוד של השידור הציבורי"

תאגיד השידור הישראלי "כאן" מסר: "כאן, תאגיד השידור הישראלי מביע צער עמוק עם לכתו של חיים יבין - מר טלוויזיה. קשה לדמיין פרק היסטורי בימיה של מדינת ישראל בדורות האחרונים, שיבין לא היה זה שתיווך אותו לציבור". התאגיד הוסיף כי יבין "היה אבן יסוד של ממש בשידור הציבורי בישראל".

קולו ופניו של יבין היו מזוהים עם פרקים מרכזיים בתולדות המדינה. הוא ליווה את הישראלים במלחמות ובשלום, בבחירות ובמשברים, ותמיד עשה זאת במקצועיות ובאחריות שהפכו לסמל של השידור הציבורי בישראל. מורשתו ממשיכה לחיות גם לאחר סגירת רשות השידור והקמת תאגיד "כאן".

נשיא המדינה הרצוג סיכם: "מיכל ואני שולחים תנחומים מעומק הלב לרעייתו יוספה, לילדיו ומשפחתו, לחבריו, לעמיתיו הרבים ולכל אוהביו. יהי זכרו ברוך".