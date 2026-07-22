האיראנים באיום לכל האזור: הגיע הזמן שתברחו 

סייד מוחמד מראנדי, פרופ' באוניברסיטת טהראן, מקורב למשטר בטהראן ונחשב לאחד מדובריו הבולטים בתקשורת הבינלאומית, הגיב לאיומיו החריפים של נשיא ארצות הברית כנגד המשטר בטהראן, והודיע כי איראן 'תגבה מחיר מקביל' על כל תקיפה אמריקאית, מכל מדינות האזור.

סייד, שמרבה להתראיין לרשתות בינלאומיות ולדברר את משטר האייתולות, פרסם את הדברים ברשתות החברתיות, בתגובה להודעת הנשיא טראמפ על כך כי מעכשיו כל תקיפה על ספינות במצרי הורמוז תגרור מחיר כבד מאיראן.

הדובר האיראני הגיב לדבריי הנשיא טראמפ והתחייב כי טהראן תגבה מחירים מכל האזור על כל הרחבה של התקיפות נגדה, בתגובה לדבריו של הנשיא טראמפ, בהם אמר כי כל תקיפה על ספינה תגרור: "השמדה של גשר או תחנת כוח, גם בטהראן עצמה" הודיע סייד: "אם כך, הגיע הזמן לפנות את כווית, קטאר, ערב הסעודית, איחוד האמירויות ואולי גם את עומאן".