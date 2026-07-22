 בגיל 93 הלך לעולמו חיים יבין "מר טלוויזיה"

חיים יבין ז"ל ( משה שי/פלאש90 )

ברוך דיין האמת. בגיל 93 הלך לעולמו העיתונאי, הבמאי, השדרן והמפיק חיים יבין ז"ל שכונה "מר טלוויזיה".

הוא היה הקריין הראשון של מהדורת חדשות מבט של הערוץ הראשון (והיחיד), שימש כמנהל רשות השידור ואחראי לתכניות רבות בטלוויזיה הישראלית. בשנת 1997 זכה בפרס ישראל.

יבין עם אהוד אולמרט (בית"ר ירושלים) ועוזי ברעם (הפועל ירושלים). 1986 ( משה שי/פלאש90 )

יבין נולד בגרמניה בשם היינץ קלוגר, הוריו עלו לארץ בשנת 1933 והוא גדל והתחנך בקרית בנימין (לימים קרית אתא) אחרי השירות הצבאי ולימודי ספרות, הוא החל לעבוד כקריין בקול ישראל כמגיש חדשות וכמגיש תכנית בידור ב"גל הקל" (לימים רשת ב', כיום רשת ג'). בסוף שנות הששים הוא נמנה עם צוות ההקמה של הטלוויזיה הישראלית והיה המגיש הראשון של מהדורת החדשות 'מבט', איתה היה מזוהה במשך כארבעים שנה.

פתיחת המהדורה הראשונה של "מבט" - ארכיון הטלוויזיה הישראלית פתיחת המהדורה הראשונה של "מבט" | צילום: ארכיון הטלוויזיה הישראלית 10 10 0:00 / 0:32

בין לבין, בשנות השבעים היה שליח רשות השידור לארה"ב, ולאחר מכן הגיש תכנית חדשות ומגזין כמו 'מבט שני'. כשלא הגיש את מהדורת החדשות היה העורך שלה. בעקבות זיהויו עם הערוץ הראשון הוא כונה "מר טלוויזיה".

כמגיש מהדורת החדשות הוא טבע את הביטוי "מהפך" לתוצאות בחירות 1977, בפעם הראשונה ששודר מדגם טלוויזיה עם סגירת הקלפיות.

בשנת 2007 פרש מהגשת מהדורת מבט והעביר את המושכות לגאולה אבן.

בשנת 1997 זכה בפרס ישראל לתקשורת.

משפחתו פרסמה על הלוויתו ועל 'השבעה'

ההלוויה תתקיים בבית העלמין גבעת השלושה ביום ו', י' באב תשפ"ו, 24.7.2026 בשעה 11:00.

השבעה: סי אנד סאן, הרצל רוזנבלום 8, תל אביב, קומה 7, דירה 3710 (שילוט במקום) בין השעות 10:00-14:00 ו-16:00-20:00.