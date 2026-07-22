ערב תשעה באב ישודר הערב (רביעי) פרויקט טלוויזיוני חדש בשם "לא מה שחשבתם", בהובלת הזמר והיוצר עידן עמדי. התוכנית מציגה מפגש יוצא דופן בין אנשים דעתניים מכל קצוות החברה הישראלית, בניסיון למצוא את המשותף והמקשר מעבר לפערים הבולטים לעין.

אחד הרגעים המרכזיים בפרק הראשון התרחש כאשר עמדי התעמת עם דולב דוידוביץ', חוזר בתשובה מלוד, על סוגיית גיוס החרדים לצה"ל. הדיון חשף את הפערים העמוקים בתפיסת העולם בין שני הצדדים, גם כאשר שניהם משרתים בצנחנים.

"גם בעד וגם נגד גיוס חרדים"

דוידוביץ', שהגדיר את עצמו כמי ש"חזר בתשובה בצבא" לאחר שעד גיל 20 היה חילוני ואתיאיסט, הציג עמדה מורכבת: "אני גם נגד גיוס חרדים וגם בעד גיוס חרדים. זאת אומרת, אני בעד גיוס חרדים – אבל לצבא שמתנהל על פי היהדות, ואני נגד גיוס חרדים – לצבא שמתנהל במתכונת הנוכחית כפי שצה"ל מתנהל".

עמדי, שנפצע במלחמה בעזה ועבר שיקום ארוך, לא הסכים עם הטענה. "המתכונת הנוכחית, תראה... כשאני לוקח את חטיבת חשמונאים, שבמקרה אני מכיר מקרוב, שיש מקווה, כולם גברים, אוכל מהדרין, זמן לקבוע עיתים לתורה – תן לי רגע איפה הפער", אמר עמדי.

הוויכוח על הוראות הפתיחה באש

דוידוביץ' לא הסתפק בשאלת המסגרת הדתית, והעלה נושא מורכב יותר – הוראות הפתיחה באש והיחס לאזרחים חפים מפשע. "האם חטיבת חשמונאים באקט מבצעי, האם הם ייכנסו לתוך איתורים רגלית ולא יפציצו מהאוויר בגלל שאולי יש שם בעצם אנשים שהם חפים מפשע?", שאל.

עמדי השיב בחיוב: "התשובה היא שכן". אך דוידוביץ' המשיך להסביר את עמדתו: "כשאני אומר 'צבא יהודי', אני מתכוון גם להוראות פתיחת האש... מבחינת היהדות, אסור לסכן ציפורן של יהודי בשביל ספק הצלה של משפחת חפים מפשע".

משתתף נוסף בתוכנית התפרץ והעיר: "אבל אלה שאלות ערכיות מתחום הדת, לתוך התחום המבצעי...", בניסיון להפריד בין השיקולים ההלכתיים לבין השיקולים המבצעיים.

"אחוות אחים" בין צנחנים

רגע מרגש בשיחה התרחש כאשר התברר ששני המשתתפים בוויכוח שירתו באותה יחידה – הצנחנים. "גם אני שירתתי בצנחנים, דרך אגב", אמר אחד המשתתפים, ודוידוביץ' הגיב: "אה, איזה כיף. אחוות אחים... זה קטע של חוזרים בתשובה".

הרגע הזה הדגים את המורכבות של הדיון הציבורי בישראל – גם כאשר אנשים חולקים רקע משותף ושירתו יחד, הפערים בתפיסת העולם יכולים להיות עמוקים. עמדי, שהיה מעורב בפעילות ציבורית רבה בשנה האחרונה, ניסה לגשר על הפערים ולהראות שהמתכונת הקיימת בצה"ל מאפשרת שמירה על אורח חיים דתי.

פרויקט שמנסה לאחד

התוכנית "לא מה שחשבתם" מנסה לתת במה למפגשים כאלה, במיוחד בתקופה מורכבת זו. הפרויקט מציג מגוון רחב של אנשים דעתניים מכל קצוות החברה הישראלית, בניסיון למצוא את הדמיון והמקשר ביניהם.

הוויכוח בין עמדי לדוידוביץ' משקף את אחד הנושאים המרכזיים המעסיקים את החברה הישראלית בימים אלה – שאלת גיוס החרדים והאיזון בין ערכים דתיים לבין חובות אזרחיות. התוכנית תשודר הערב בערב תשעה באב, יום שמסמל את הפילוג בעם ישראל ואת המחיר הכבד ששילם עמנו על שנאת חינם.