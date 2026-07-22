סופי ודור ( צילום: יח"צ )

שמונה ימים אחרי הלידה המרגשת, סופי ודור מ"חתונה ממבט ראשון" חושפים את השם שנתנו לבנם הבכור: איתן יצחק. הזוג, שהפך להורים בשבוע שעבר לאחר תקופת היריון שעוררה סקרנות עצומה בקרב צופי התוכנית, שיתף אתמול (שלישי) תמונות מטקס הברית והודיע על השם שנבחר.

"8 ימים עברו מהיום שבו נולדת והכנסת לחיינו אור שאי אפשר לתאר במילים", כתבה סופי בפוסט מרגש בחשבון האינסטגרם שלה. "אתמול עברת את טקס הברית, והגיע הרגע לומר לכולם - ברוך הבא לעולם, איתן יצחק 🤍 חיכינו לך כל כך". השם נבחר לזכר אביו המנוח של דור על פי הנמסר, השם יצחק נבחר לזכר אביו המנוח של דור, ז"ל. מדובר בבחירה משמעותית ומרגשת במיוחד עבור ההורים הטריים, שבחרו להנציח את זכרו של הסבא שלא זכה לפגוש את נכדו. כזכור, סופי ודור הפכו להורים בשבוע שעבר בבית החולים ליס שבאיכילוב בתל אביב. הלידה הגיעה לאחר תקופת היריון שהפכה לאחת התעלומות הגדולות של העונה האחרונה של "חתונה ממבט ראשון", כאשר הצופים תהו במשך חודשים ארוכים האם דור הוא אכן אביו של התינוק. "הלוואי שדור האבא" - המשאלה שהתגשמה רק שבוע לפני הלידה, כשהייתה בשבוע ה-38 להריונה, סופי חשפה באופן רשמי כי דור הוא אכן אביו של התינוק. "הגיע הרגע לענות על השאלה שנשאלה הכי הרבה העונה - מי האבא?", כתבה אז. "לכל מי שלא הפסיק לשלוח הודעות ולשאול 'הלוואי שדור האבא' - אפשר סוף סוף לענות: דור הוא אכן האבא".

סופי ודור בחתונמי ( קשת 12 )

ההודעה על הלידה עוררה התרגשות רבה בקרב מעריצי התוכנית, שליוו את הזוג לאורך כל העונה וחיכו בסקרנות לגילוי זהות האב. כעת, עם חשיפת השם המלא - איתן יצחק - מתברר כי הזוג בחר שם בעל משמעות עמוקה המחבר את הדור החדש לזיכרון המשפחתי.

איתן יצחק הוא התינוק השישי שנולד לזוגות שהשתתפו בתוכנית "חתונה ממבט ראשון" לאורך העונות השונות, והראשון שנולד לזוג מהעונה האחרונה. הלידה והברית מסמנות פרק חדש ומרגש בחייהם של סופי ודור, שהוכיחו כי האהבה שנוצרה ביניהם מתחת לחופה המשיכה גם הרבה אחרי סיום הצילומים.