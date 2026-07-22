בלי טלפון ובלי הורדות: וואטסאפ בשורת עדכונים שימושיים במיוחד

וואטסאפ הכריזה על שורת עדכונים חדשים שנועדו להפוך את השימוש באפליקציה לנוח ורציף יותר במחשבים, בטאבלטים ובמערכות המולטימדיה של כלי רכב. בין החידושים הבולטים נמצאים חשבון עצמאי באייפד, תמיכה מורחבת במסכי הרכב, טיפול בקובצי PDF ישירות מתוך השיחה ושיתוף מוזיקה בסטטוס.

אחד השינויים המרכזיים נוגע למשתמשי ה-iPad. עד כה, אפליקציית וואטסאפ לאייפד פעלה בעיקר כמכשיר מקושר לחשבון שנפתח קודם לכן בטלפון. במסגרת העדכון החדש ניתן יהיה לפתוח חשבון וואטסאפ ישירות מהאייפד, מבלי להפעיל אותו תחילה בסמארטפון ומבלי להגדיר את הטאבלט כמכשיר נלווה. מדובר בשינוי משמעותי עבור מי שמשתמש באייפד כמכשיר העבודה או התקשורת העיקרי שלו.

במקביל, וואטסאפ משדרגת את חוויית השימוש ב-Apple CarPlay וב-Android Auto. המשתמשים יוכלו לקרוא הודעות ולהשיב עליהן, לבצע שיחות, לצפות בהיסטוריית השיחות ולגשת לרשימת אנשי הקשר המועדפים ישירות ממסך הרכב. וואטסאפ כבר בחנה ממשק ייעודי ל-CarPlay, הכולל גישה לצ'אטים, לשיחות ולאנשי קשר, וכעת היכולות הללו מתרחבות כחלק מהשדרוג החדש.

חידוש נוסף יגיע לגרסאות ה-Web והדסקטופ של וואטסאפ. קובצי PDF שנשלחו בצ'אט יוכלו להיפתח ישירות בתוך הפלטפורמה, ללא צורך להוריד אותם תחילה למחשב. בשיתוף Adobe Acrobat ניתן יהיה גם לסמן חלקים במסמך, להוסיף הערות ולבצע פעולות עריכה בסיסיות, מבלי לצאת מהשיחה.

גם הסטטוס בוואטסאפ מקבל יכולת חדשה. משתמשים יוכלו לשתף שירים מ-Spotify ומ-Apple Music ישירות בסטטוס שלהם, כך שאנשי הקשר יוכלו לראות למה הם מאזינים ולגשת לשיר בקלות. בכך מנסה וואטסאפ להפוך את הסטטוס מאזור המיועד בעיקר לתמונות, סרטונים וטקסטים, גם למרחב לשיתוף מוזיקה ותוכן אישי.

העדכונים צפויים להיפתח בהדרגה למשתמשים, ולכן ייתכן שלא כל האפשרויות יופיעו מיד בכל המכשירים והחשבונות.