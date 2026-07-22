הח"כ מימינה חוזר לפוליטיקה: "יש לי שני מנדטים"

חבר הכנסת לשעבר אביר קארה, שלא הצליח להיבחר לכנסת הנוכחית, מתכנן את חזרתו לזירה הפוליטית ומצהיר כי הפופולריות שלו נמצאת במגמת עלייה. בריאיון שערך עם אראל סג"ל ואיל ברקוביץ', חשף קארה את המגעים שהוא מקיים לקראת המרוץ הבא והציג את התוכניות הכלכליות שבכוונתו לקדם.

"אני משוחח עם ארבע מפלגות שונות – גם קיימות וגם חדשות", סיפר קארה. "אני מאמין שיש לי 50-60 אלף איש, אלה שני מנדטים. אם היו לי ארבעה, הייתי רץ לבד. אלך עם מי שיבטיח לי אור ירוק. אני חולם להפוך את המדינה הזאת לגן עדן".

במהלך הריאיון פסל קארה על הסף אפשרות לשיתוף פעולה עם דמויות כלכליות אחרות, ושיגר עקיצה חריפה לעברו של פרופ' ירון זליכה: "זליכה? זאת בדיחה מהלכת על ארבע. הוא התנגד לרפורמת הסלולר, הוא לא רציני הבחור הזה".

קארה התייחס לפעילותו בשנים האחרונות מאז יציאתו מהכנסת והבטיח: "אני עובד מאוד קשה בארבע השנים האחרונות, והבטחתי לאלה שהצביעו לי בבחירות שעברו שלא משנה מה, אעבוד כחבר הכנסת ה-121 בהתנדבות מלאה. אני לא רואה היום מפלגה שיכולה לעשות את השינוי שאנחנו רוצים לעשות. הנחתי רעיונות על השולחן, אבל הם מצריכים גם ביצים וגם אומץ".

בין הרפורמות שהציג, התייחס קארה לצמצום הוצאות הממשלה ולמלחמה ביוקר המחיה: "הנטל הכלכלי הכבד ביותר על כל אזרח אלה ההוצאות הלא חיוניות של הממשלה. צריך לצמצם ל-18 משרדים, נקים את הממשלה הבאה שלא תתחיל מ-32 שרים. מה שיקר כאן זה מזון, דיור ורכב. ב-100 ימים של הממשלה הבאה הבאתי רפורמה מקיפה בענף הרכב שתוזיל את המחירים ב-40%. המדינה גובה מס קנייה של 83% על רכישת רכב, ועל זה מוסיפים 18% מע"מ. יש לי באוטו ארבעה קלסרים מלאים שאיתם אני הולך לכל מקום כדי לתקן את עיוות המס הזה".