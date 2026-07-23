מחזירים עטרה ליושנה: חוקרי "מכון המקדש" הכינו כלים לבית המקדש השלישי

"מכון המקדש" שהוקם בשנת 1984 ברובע היהודי בירושלים מייסודו של הרב ישראל אריאל, פועל יותר מ-40 שנה מתוך אמונה עמוקה כי בניין בית המקדש וביאת המשיח קרובים מתמיד, וחוקריו אינם מסתפקים במחקר וירטואלי עיוני בלבד אלא עוסקים בהכנה רוחנית ומעשית כאחד.
פעילות המכון מתמקדת בשלושה אפיקים מרכזיים: מחקר הלכתי מעמיק של הלכות עבודת המקדש, הסברה וחינוך להפצת המודעות בקרב הציבור הרחב, ובנייה בפועל של כלי השרת, המזבח ובגדי הכהונה על פי ספרות החכמה היהודית המקיפה בנושא ועל פי ההלכה עם כל החומרות, ובאישור רבנים מומחים בעלי שם וידע נרחב בתחום קדוש ומורכב זה.
בשנת 2013 הוקם בשטח המכון “מוזיאון המקדש”, ובמתחם פועלים גם חנות מזכרות, מרכז הסברה לנוער וחנות ספרים המפרסמת את כתבי המחקר הרבים של המכון על המקדש וכליו מהימים ההם עד לכלים שהוכנו מחדש בזמן הזה.
ממנורת הזהב עד בגדי הכהן הגדול
עד כה שחזרו חוקרי "מכון המקדש" למעלה מ-70 כלי קודש מרכזיים ומשניים, כולם עשויים מחומרים מקוריים של זהב, כסף ונחושת, והם כשרים וראויים לשימוש מידי במקדש שייבנה במהרה בימינו.
בין הכלים הבולטים ניתן למצוא את מנורת הזהב הטהור, כלי הדגל המוצג כיום ברובע היהודי, שולחן לחם הפנים, מזבח הקטורת, ארון הברית עם הכרובים, כיור הנחושת, וכן בגדי הכהן הגדול המשובצים באבני החושן.
היום שאחרי המשיח
נוסף על הכלים הגדולים, יוצרו גם כלי שרת מיטלטלים רבים, בהם מזרקות לקבלת דם הקרבנות, מחתות, חצוצרות כסף וכלי נגינה ללוויים.
העבודה המקיפה של חוקרי מכון המקדש מבטיחה כי ברגע שייבנה בית המקדש השלישי, העבודה בו תוכל להתחיל ללא כל עיכוב.