מחזירים עטרה ליושנה: חוקרי "מכון המקדש" הכינו כלים לבית המקדש השלישי

"מכון המקדש" שהוקם בשנת 1984 ברובע היהודי בירושלים מייסודו של הרב ישראל אריאל, פועל יותר מ-40 שנה מתוך אמונה עמוקה כי בניין בית המקדש וביאת המשיח קרובים מתמיד, וחוקריו אינם מסתפקים במחקר וירטואלי עיוני בלבד אלא עוסקים בהכנה רוחנית ומעשית כאחד.

פעילות המכון מתמקדת בשלושה אפיקים מרכזיים: מחקר הלכתי מעמיק של הלכות עבודת המקדש, הסברה וחינוך להפצת המודעות בקרב הציבור הרחב, ובנייה בפועל של כלי השרת, המזבח ובגדי הכהונה על פי ספרות החכמה היהודית המקיפה בנושא ועל פי ההלכה עם כל החומרות, ובאישור רבנים מומחים בעלי שם וידע נרחב בתחום קדוש ומורכב זה.

בשנת 2013 הוקם בשטח המכון “מוזיאון המקדש”, ובמתחם פועלים גם חנות מזכרות, מרכז הסברה לנוער וחנות ספרים המפרסמת את כתבי המחקר הרבים של המכון על המקדש וכליו מהימים ההם עד לכלים שהוכנו מחדש בזמן הזה.