ארה"ב בהודעה חריגה: עוקבים אחרי סכסוך משפחות הפשע בישראל

ההידרדרות ברמת הביטחון האישי בעקבות הסכסוך המתגבר בין משפחות הפשע בישראל, שהוביל במהלך השבועות האחרונים לעשרות מקרי פשיעה חמורים שסיכנו את הציבור, כמו הצתות של מסעדות ובתי עסק פופולריים והפעלת רימונים וחומרי נפץ בבניינים אזרחיים, מטרידה אפילו את ארצות הברית של אמריקה.

השגרירות האמריקאית פרסמה הודעה חריגה בקנה מידה בינלאומי, בה הודיעה השגרירות כי היא מודעת לסכנה הגוברת בעקבות סכסוכי פשע מאורגן, ונמצאת במעקב אקטיבי בקשר למצב, ואף פרסמה לאזרחיה שורה של אמצעי אזהרה והנחיות התגוננות.

מטעם השגרירות נמסר לאזרחים אמריקאים השוהים בישראל: "התרעה ביטחונית: שגרירות ארה"ב בירושלים עוקבת אחר דיווחים על עלייה באלימות הקשורה לקבוצות פשע מאורגן ישראליות יריבות, המשפיעה בעיקר על חלקים בתל אביב, יפו והרצליה".

השגרירות המשיכה ומסרה הנחיות זהירות: "מומלץ לאזרחי ארה"ב: להישאר ערניים, במיוחד באזורים מסחריים בשעות הערב ובמהלך הלילה, להימנע ממקומות עם פעילות משטרתית ולעקוב אחר הוראות הרשויות המקומיות, לדווח מיד על פעילות חשודה".

מדובר בהודעה ייחודית וחריגה על פי כל קנה מידה, שגרירות וקונסוליות ייצוג בינלאומית משתדלות שלא להתייחס אל אירועים פנימיים במדינות המארחות, במיוחד כאשר מדובר באירועים העוסקים באכיפה ובעיות פנים מבניות.

עצם העובדה שהשגרירות בחרה לפרסם הודעה ישירה ופומבית בנושא, מצביעה על כך שאזרחים אמריקאים השוהים בישראל, או גופי ביטחון אמריקאים, פנו לשגרירות והצביעו על סכנה אפשרית לאזרחים ואינטרסים אמריקאיים כתוצאה מהסכסוך.