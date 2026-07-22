אלמוג כהן מפתיע: זה המהלך הפוליטי שהוא שוקל

אלמוג כהן ( יונתן זינדל / פלאש 90 )

סגן השר אלמוג כהן מציב סימן שאלה סביב עתידו הפוליטי במסגרות הקיימות. בריאיון שערך בערוץ 14, פיזר כהן רמזים עבים לגבי תוכניותיו לקראת הבחירות הקרובות והצהיר: "יכול להיות שאקים מפלגה בראשותי". הצהרתו של כהן מגיעה לאחר תקופה מתוחה ומלאת תהפוכות בזירה הפוליטית. כהן, שפרץ לתודעה הציבורית כפעיל חברתי בנגב וכמייסד סיירת "סיירת בראל" להגברת הביטחון האישי בדרום, נבחר לכנסת מטעם מפלגת "עוצמה יהודית" של איתמר בן גביר והתמנה לסגן שר במשרד ראש הממשלה.

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אולם, היחסים בין השניים ידעו עליות ומורדות חריפות. במהלך הכהונה התגלעו חיכוכים פומביים וחילוקי דעות קשים בין כהן לבין יו"ר המפלגה בן גביר, שהובילו להרחקתו של כהן מוועדות הכנסת וממפגשי הסיעה. המתיחות הגיעה לשיאה עד לפרישתו בפועל של כהן מפעילות במסגרת עוצמה יהודית והפיכתו לגורם עצמאי יחסית בתוך הקואליציה.

כעת, על רקע הדיווחים והתזוזות במפה הפוליטית, נראה כי כהן שוקל לתרגם את האהדה לה הוא זוכה – בייחוד באזור הדרום והנגב – לכדי כוח פוליטי חדש בראשותו.