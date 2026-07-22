"הבן שלי בסכנת חיים ממשית - תשחררו אותו לפני שיהיה מאוחר מדי"

בעקבות ההחמרה במצבו הבריאותי של טל-ינון דרדיק, העצור בצו מנהלי ושובת רעב זה היום ה-17 יוצאת אמו, ברכה, בדרישה לשחרורו המיידי. הדברים מגיעים לאחר שאתמול (שלישי) חום גופו נמדד על 34 מעלות והוא חווה התעלפויות חוזרות ונשנות בימים האחרונים.

ברכה דרדיק: "הבן שלי נמצא בסכנת חיים ממשית" - ללא ברכה דרדיק: "הבן שלי נמצא בסכנת חיים ממשית" | צילום: ללא 10 10 0:00 / 2:30

לדבריה של דרדיק, בנה נמצא כעת בסכנת חיים ממשית בעקבות שביתת הרעב הממושכת, והיא דורשת מהגורמים האחראים להתערב לפני שיהיה מאוחר מדי. נזכיר כי אתמול פנו בארגון חוננו בבקשה דחופה לפנותו לבית חולים בעקבות מצבו הרפואי. בראשית דבריה מסבירה דרדיק את השתלשלות הדברים. "לפני כחודש הוא מקבל מעצר בית מנהלי אצל חמותו. מעצר שלא ניתן לישום. חמותו חירשת, אלמנה, גרה בבית קטן. הוא לא יכול לשהות בביתה גם מבחינה הלכתית. וברגע שהוא שומע את זה, הוא מערער על הצו. אחרי כמה ימים מגיעים שוטרים ממחוז ש"י, מביאים אותו בפני שופט בבית משפט השלום. בבית משפט השלום, השופט מורה לשחרר אותו". בהמשך דבריה היא מותחת ביקורת חריפה על ההחלטה שלא לשחררו, ומעלה טענות ביחס להחלטות עבר של השופטת שדנה בעניינו, תוך שהיא מדגישה את הפער בין היחס לבנה לבין היחס שניתן, לטענתה, לאסירים ביטחוניים "השוטרים ממחוז ש"י מגישים ערעור למחוזי, ובמחוזי השופטת, חגית מאק-קלמנוביץ', שחשוב לציין שלפני כעשר שנים, ב-2016, היא שחררה מחבל, שביקש כמה ימים של חסד, כמה ימים של התארגנות, ובאותו יום שהיא משחררת אותו, הוא רוצח את לבנה מליכי ואת יוסף קירמה, הי"ד. את הבן שלי היא לא שחררה", מוסיפה דרדיק.

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בדבריה פונה דרדיק גם למפקד פיקוד מרכז, האלוף אבי בלוט ולשר הביטחון ישראל כ"ץ וקוראת להם להפסיק את השימוש בצווים מנהליים נגד מתיישבים אבי בלוט ס"הגיע הזמן שתפסיק לרדוף את המתיישבים, ותפסיק לתת מעצרים מנהליים, אם יש מישהו שעבר עבירה, אם הבן שלי עבר עבירה, יש הליך פלילי, יש כתב אישום, יש שופט, יש עורך דין, אי אפשר לקחת לאדם את החירות שלו"

"ישראל כ"ץ, אתה לפני כשנה, אתה הבטחת, הבטחת שאתה מבטל את המעצרים המנהליים, ותכל'ס בשטח אתה יודע שזה לא קורה. פנינו אליך, אנשי ציבור פנו אליך, ואתה כתגובה אומר ומספר סיפור שאתה לא יודע במה מדובר, ושאין לך מה לעשות, וזה שקר, זה מסמכותך, וידיעתך, ישראל, תשחרר את זה, תשחרר את הבן שלי לפני שיהיה מאוחר מדי", היא אומרת בפניה המופנית לשר הביטחון.

נזכיר כי דרדיק, תושב חווה בבנימין ואב לארבעה, נעצר לפני שבועיים וחצי בטענה כי הפר צו מנהלי. מדובר בצו מנהלי שהטיל עליו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, הכולל מעצר בית מלא בבית חמותו של דרדיק, אישה אלמנה וחירשת, מבלי לידע אותה בדבר, צו שאינו ישים. עם מעצרו כאמור, פתח דרדיק בשביתת רעב, מחאה כנגד הצו המנהלי הנמשכת זה היום ה-17. בשבוע האחרון סובל מהתעלפויות חוזרות ונשנות ומצבו הבריאותי מתדרדר זאת בשל שביתת הרעב וההתעלמות של המערכת מבקשותיו.