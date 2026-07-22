טראמפ מודיע לאיראן: זה המחיר על כל ספינה שתתקפו

דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק, עבד רחים ח׳טיב,פלאש 90 )

נשיא ארה"ב ממשיך בקו תקיף מול האיראנים, וקבע למשטר תג מחיר גבוהה במיוחד על כל תקיפה שתבוצע כנגד ספינות הנעות במצר הורמוז.

הנשיא טראמפ פרסם לפני זמן קצר מסר ישיר למשטר בטהראן ברשתות החברתיות, טראמפ הודיע בזעם, אחרי שאמש והיום הגבירו האיראנים את המתקפות כנגד ספינות במצרי הורמוז, כי מרגע זה ואילך, כל פגיעה בספינה תבוא עם תג מחיר משמעותי לאיראן.

הודעת הנשיא טראמפ ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

"מהרגע הזה ואילך, בכל פעם שאיראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז - ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר או תחנת כוח" הודיע הנשיא בנחרצות.

טראמפ אף הוסיף כי אף עיר לא תהיה מחוץ לתחום במשוואה הזו: "זה כולל גם כאלה הממוקמים סמוך לעיר הבירה טהראן או בתוכה".

אמש הוציאו לפועל משמרות המהפכה האיראניים מתקפה משמעותית שהותירה לפחות ספינה אחת שעלתה בלהבות בלב מפרץ הורמוז, בנוסף להודעה המורדים החות'ים על הפעלת מצור על ספינות הקשורות לסעודיה או מנסות לפעול בנמלים סעודיים.