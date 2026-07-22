ערב ט׳ באב, אני רוצה לשתף אתכם בסיבה שבעקבותיה חזרתי לפוליטיקה אחרי השבעה באוקטובר.

כבן לציונות הדתית, גדלתי לאורם של שלושה ערכים: תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל. כיום, רק לאחד משלושת הערכים האלה נשקפת סכנה קיומית.

תורת ישראל נמצאת היום בפריחה היסטורית. מעולם לא היו בעם היהודי לומדי תורה רבים כל כך. אני אוהב את התורה שלנו אהבת נפש, לומד אותה בכל שבת ומטייל עם ילדיי בארץ הזאת עם תנ״ך ביד. התורה שלנו לא זקוקה לשום חיזוק חיצוני - היא היתה פה אלפי דורות לפנינו ותמשיך לשגשג גם אחרינו.

גם על ארץ ישראל אין כיום מחלוקת אמיתית, בוודאי לא מאז השבעה באוקטובר. הפנטזיה של מדינה פלסטינית לא תקום. לא נמסור לאויבינו אף שעל מארצנו. הבנייה וההתיישבות בכל רחבי הארץ, ובכלל זה ביהודה ושומרון, פורחות.

אבל עם ישראל נקרע מבפנים. וזה הדבר שמדאיג אותי יותר מכל, ושעבורו חזרתי לבמה הציבורית. כי פעמיים הייתה לנו מדינה יהודית כאן על האדמה הזו, ופעמיים איבדנו אותה בגלל שנאת חינם שפירקה אותנו.

החשמונאים קיימו מדינה עצמאית במשך כ־77 שנה, ואז איבדו את הריבונות לרומאים בגלל סכסוך פנימי. בזמן המצור על ירושלים, שוב הפלגים היהודיים נלחמו זה בזה והחלישו זה את זה. את הסוף המר כולנו מכירים - חורבן בית שני.

אני מביט היום סביבי ורואה שוב את שמעון בר גיורא ואת יוחנן מגוש חלב. כל אחד משוכנע שהצדק כולו איתו. אבל מרוב צדקנות, הם עלולים לשרוף את הבית על כולנו.

מדינת ישראל השלישית נכנסת לעשור השמיני לחייה. הפעם אנחנו חייבים להצליח. וכמו אז, גם היום: כאשר עם ישראל נקרע מבפנים, אויבינו מרגישים זאת - ותוקפים. זה אחד הלקחים הקשים של השבעה באוקטובר. אויבינו ראו את הקרע, פירשו אותו כחולשה וטבחו בנו.

אם לא נפעל עכשיו כדי לתקן, אנחנו עלולים לאבד את המדינה היהודית שוב. החשש הזה הוא המנוע שלי לתיקון.