סמסונג בהימור ענק: מיליארד אירו על כוכבת ה-AI של אירופה

סמסונג אלקטרוניקס מנהלת מגעים להשקעה של עד מיליארד אירו בסטארטאפ הבינה המלאכותית הצרפתי Mistral, במסגרת סבב גיוס שעשוי להעניק לחברה שווי של כ-20 מיליארד אירו. כך עולה מדיווח של ה"פייננשל טיימס", שציטט גורמים המעורים בפרטים.

על פי הדיווח, ענקית הטכנולוגיה הדרום-קוריאנית, שכבר השקיעה בעבר במיסטרל באמצעות זרוע ההשקעות שלה, בוחנת השקעה בהיקף של מאות מיליוני אירו, שעשויה להגיע אף עד מיליארד אירו. גם קרן ההשקעות האירופית EQT נמצאת במגעים להצטרף לסבב, ככל הנראה דרך קרן Scaleup Europe בהיקף של 5 מיליארד אירו.

המהלך מגיע על רקע מאמציה של מיסטרל לבסס את מעמדה כ"אלופת AI אירופית" - אלטרנטיבה לחברות האמריקאיות המובילות כמו OpenAI ו-Anthropic. החברה, המספקת גם פתרונות לצבא צרפת, מתמקדת בפיתוח מודלים פתוחים יחסית (open-weight) ובחיזוק העצמאות הטכנולוגית של אירופה.

במקביל, מיסטרל מאיצה את השקעותיה בתשתיות. רק לאחרונה חתמה על שיתוף פעולה עם מיקרוסופט, שבמסגרתו ענקית הענן האמריקאית תשקיע מיליארדי דולרים בהקמת תשתיות מחשוב עבור החברה באירופה, לצד הרחבת הפצת מוצריה.

כחלק מהאסטרטגיה הזו, מיסטרל גייסה בחודש מרץ כ-830 מיליון דולר במימון חוב לצורך הקמת דאטה סנטרים מבוססי שבבי Nvidia ברחבי היבשת. החברה הציבה יעד להגיע לקיבולת מחשוב של 200 מגה-וואט עד סוף 2027, עם תקציב כולל של כ-4 מיליארד אירו לפרויקט.

לפי דיווחים קודמים, מיסטרל נמצאת במגעים לגיוס של עד 3 מיליארד אירו, כמעט כפול מהשווי של 11.7 מיליארד אירו שניתן לה בסבב הקודם בספטמבר 2025. אם הסבב הנוכחי יושלם, סך המימון - הון וחוב - עשוי להגיע לכ-6.5 מיליארד אירו.

עם זאת, למרות קצב הצמיחה המרשים, הפער מול המתחרות האמריקאיות עדיין משמעותי, הן בהיקפי הגיוס והן בשווי. נכון לעכשיו, המגעים בין הצדדים נמשכים, ותנאיהם הסופיים טרם נסגרו. סמסונג ומיסטרל סירבו להגיב לדיווחים.