הקלטת הקשר חושפת: בצה"ל חזרו ל"הקש בגג" בלבנון

קלטת קשר שנחפשה " ישראל היום" חושפת כי צה"ל הפעיל בסוף השבוע האחרון את נוהל "הקש בגג" במהלך פעילות בלבנון. לפי הדיווח שפורסם היום (רביעי), ההנחיה ניתנה לאחר שכוחות זיהו מחבלים במחסן אמצעי לחימה בכפר ביות א-סיאד.

הדיווח מגיע לאחר שבתחילת השבוע פורסמו עדויות של לוחמים, שטענו כי הדרג הבכיר בצה"ל מגביל את יכולתם לפעול נגד מחבלי חיזבאללה מאז חתימת מזכר ההבנות בין המדינות. בצה"ל הכחישו אז את הטענות, אולם כעת נטען כי הקלטת הקשר מחזקת את גרסת הלוחמים.

על פי הפרסום, הכוחות עקבו במשך מספר ימים אחר פעילות במחסן וזיהו ארגזים שלפי החשד הכילו אמצעי לחימה. עוד נטען כי לא זוהו במקום אזרחים, נשים או ילדים. למרות זאת, הלוחמים התבקשו לבצע תחילה ירי אזהרה במסגרת נוהל "הקש בגג", באופן שעלול לאפשר לנוכחים לעזוב את המבנה לפני תקיפתו.

האירוע התרחש לאחר שבאותו סוף שבוע חוסלו שלושה פעילי כוח רדואן במבנה בכפר.

הלוחמים טוענים: מגבלות הפעילות הוחמרו

לפי הדיווח, לוחמים ומפקדים מתריעים בשבועות האחרונים כי הוראות הפתיחה באש והפעילות המבצעית בגזרה הוחמרו. בין היתר נטען כי נאסר על הכוחות לבצע ירי מקדים לפני כניסה רגלית למבנים באזור המכונה "הקו הצהוב".

בדיווח נטען כי השימוש המחודש ב"הקש בגג" והכניסה למבנים ללא ירי מקדים קשורים להבנות המדיניות המתגבשות מול לבנון. עוד נטען כי הצעדים נועדו לתמוך במהלך של "בניית אמון" מול ממשלת לבנון, אך בפועל מגבילים את פעילות צה"ל מול חיזבאללה.

עד למועד פרסום הידיעה לא התקבלה תגובת דובר צה"ל לטענות.