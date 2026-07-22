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אחרי ארה"ב: מדינה נוספת תארח שיחות בין ישראל ללבנון

אחרי סדרת הפגישות בבית הלבן, מדינה נוספת הודיעה כי תארח סבב שיחות משא ומתן בין ישראל ללבנון ב-4 באוגוסט

13:50
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השיחות בין נציגי ישראל ללבנון (דיוויד הרצמן, שגרירות ישראל בארה"ב)

המגעים נמשכים: ממשלת איטליה הודיעה כי תארח סבב שיחות משא ומתן בין ישראל ללבנון, שיתקיים ב-4 באוגוסט. כך דווח היום (רביעי) ברשת "אל-חדת" הסעודית.

הפגישה באיטליה תתקיים אחרי סדרת פגישות משא ומתן שנערכו בחודשים האחרונים בוושינגטון, שהסתיימו בחתימת הסכם בין ישראל לממשלת לבנון הרשמית בחודש שעבר. שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, הוביל את המשלחת הישראלית בשיחות.

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אמש נשיא לבנון ג'וזף עאון נפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כחלק מביקורו המדיני הראשון בבית הלבן. "אני חושב שלבנון היא מדינה שספגה יחס רע מאוד במשך תקופה ארוכה. יש שם אנשים מדהימים והיא חטפה מכות קשות במשך עשרות שנים רבות" אמר טראמפ בתום הפגישה.

לדבריו, "אנחנו נפתור הרבה בעיות. כבר פתרנו חלק מהן עבור לבנון, כפי שאתם בטח יודעים. עדיין יש את הבעיה של חיזבאללה, אבל עשינו כמה דברים בקשר לזה שלדעתי העולם ישים לב אליהם".

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אורלי
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