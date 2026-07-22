המשטרה ממליצה להעמיד לדין את מפעיל ערוץ הטלגרם 

ארי בריקמן נחקר בחשד שפרסם בערוץ "חדשות ביטחון מהשטח ללא צנזורה" מידע שהפר את הוראות הצנזורה במהלך מבצע "עם כלביא".

ארי בריקמן, שזהותו נחשפה ב-i24news בספטמבר 2025 כמי שעומד מאחורי ערוץ הטלגרם "חדשות ביטחון מהשטח ללא צנזורה", נחקר בחודשים האחרונים על ידי יחידת להב 433. על פי החשד, בריקמן פרסם במהלך מבצע "עם כלביא" תכנים שהפרו את הוראות הצנזורה.

החקירה עסקה בפרסומים שעלו בערוץ הטלגרם במהלך המבצע ובשאלה אם המידע שפורסם בו חרג מההוראות שנקבעו. בריקמן נחקר בחשד למעורבות בפרסומים אלה, כאשר בשלב זה מדובר בחשדות שנבדקו במסגרת חקירת המשטרה.

זהותו של בריקמן כמי שעומד מאחורי הערוץ נחשפה כבר בספטמבר 2025. בחודשים שלאחר מכן התנהלה החקירה בלהב 433, וכעת היא הגיעה לסיומה והטיפול בתיק עבר לשלב הבא.

ההכרעה עברה לפרקליטות

לאחר השלמת פעולות החקירה, העבירה המשטרה את התיק לפרקליטות בצירוף המלצתה להעמיד את בריקמן לדין. כעת ממתינים להחלטת הפרקליטות, שתבחן את חומרי החקירה ותקבע כיצד להמשיך בטיפול בתיק.

נכון לעכשיו, טרם התקבלה הכרעה סופית בפרשה ולא הוגש כתב אישום. המלצת המשטרה אינה מסיימת את ההליך, וההחלטה אם לאמץ אותה ולהעמיד את בריקמן לדין נמצאת כעת בידי הפרקליטות.

הפרשה מתמקדת בפרסומים שהופצו בזמן מבצע "עם כלביא" ובחשד כי הם הפרו את הוראות הצנזורה. עם סיום החקירה המשטרתית והעברת התיק, השאלה המרכזית שנותרה פתוחה היא האם הפרקליטות תחליט להגיש כתב אישום נגד מפעיל ערוץ הטלגרם.