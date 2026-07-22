אליפות ישראל ה-90 באתלטיקה תצא לדרך בירושלים

לאליפות שתיערך בימים שני-שלישי (20-21 ביולי) צפויים להגיע מיטב האתלטים והאתלטיות בישראל, ובהם: שיאן ישראל הטרי עד גיל 23 בריצת 400 מטרים, נועם ממו (הפועל עמק חפר); שיאן ישראל בריצת 110 מטרים משוכות, שגיא למדיאל (לידר נתניה); שיאן ישראל בריצת 400 מטרים משוכות, עומרי שיף (לידר נתניה); קופץ הגובה הבכיר יונתן קפיטולניק (מכבי תל אביב); שיאן ישראל בהדיפת כדור ברזל, מנחם מנדל חן (מכבי ראשון לציון); אלופת ישראל בריצת 100 מטרים, אלינה דרוטמן (מכבי ראשון לציון), שתבקש להגן על תוארה, לצד יריבתה מרסי אפריפה (מכבי תל אביב), ואתלטים ואתלטיות בכירים נוספים.

באליפות צפויים מאבקים מסקרנים במספר מקצועות. בריצת 400 מטרים יתמודדו ניצן אסס ודארלין אסנטה (מכבי תל אביב), ובריצת 800 מטרים צפוי קרב מרתק בין כרוואן חלבי קבלאן (מכבי חיפה), רייצ'ל פרז מרטינז (הפועל חולון) ושני זכאי (מכבי ראשון לציון). לצידן תתחרה גם שיאנית ישראל בריצת 3,000 מטרים מכשולים, אדווה כהן (מכבי תל אביב). בקפיצה לרוחק תתייצב רומי טמיר (מכבי תל אביב), המאיימת על שיאה הלאומי של חנה קנייזבה-מיננקו. בזריקת דיסקוס תנסה אסטל ולאנו (מכבי תל אביב) לשמור על תוארה ולצבור ניקוד חשוב לקראת אליפות אירופה, ובקפיצה במוט לנשים תשתתף שיאנית ישראל עד גיל 23, ירדן מנטל (מכבי תל אביב), המתכוננת לאליפות העולם לנוער שתיערך בחודש הבא.

עיריית ירושלים ממשיכה לבסס את מעמדה כבירת הספורט של ישראל ומשקיעה באופן עקבי באירוח אירועי הספורט המרכזיים בארץ ובזירה הבינלאומית. רק לאחרונה אירחה העיר את תחרות הגרנד סלאם הבינלאומית באתלטיקה, בהשתתפות עשרות אתלטים מובילים מישראל ומרחבי העולם, ולאחרונה אירחה גם את תחרויות האתלטיקה של המכביה.

לאורך השנה מתקיימים בירושלים אירועי ספורט מהגדולים בישראל, בהם מרתון Winner ירושלים, תחרויות בינלאומיות, אליפויות ישראל במגוון ענפים ואירועי ספורט עממיים, כחלק מהשקעה מתמשכת בפיתוח הספורט, בקידום הספורטאים ובהנגשת חוויות ספורט איכותיות לכלל הציבור, כולל דגש על מתקני הספורט הטובים והמתקדמים במדינת ישראל.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון:

"ירושלים גאה לארח את אליפות ישראל ה-90 באתלטיקה באצטדיון הלאומי בגבעת רם, ביתה של האתלטיקה הישראלית.

אנו ממשיכים להשקיע בתשתיות הספורט המתקדמות בעיר ולארח את אירועי הספורט המרכזיים בישראל, מתוך אמונה שספורט הוא מנוע למצוינות, לחינוך ולחיבור בין אנשים. אני מזמין את הציבור להגיע, לעודד את מיטב האתלטים והאתלטיות של ישראל וליהנות מחגיגה ספורטיבית ברמה הגבוהה ביותר."