לא מרוצה? כך רוביו הגיב לדיווחים על הסכם הגרעין עם סעודיה

מזכיר המדינה מרקו רוביו ( Rawpixel.com\שאטרסטוק )

מזכיר המדינה האמריקני נשאל היום (רביעי) במהלך מסיבת עיתונאים בפיליפינים על הדיווחים לגבי אישור ארה"ב להסכם גרעין אזרחי עם סעודיה. במענה, רוביו נתן תשובה מגומגמת בה קרא לתקשורת להתעדכן מהבית הלבן - ומבלי לספק התייחסות מפורשת לנושא. "אני אתן לבכירי הבית הלבן לפרסם הודעה רשמית על כל דבר שקשור לנושא הזה. תדברו איתם" טען. "ראיתי את אותם הדיווחים הבוקר, אבל אני מעדיף שזה יתפרסם בערוצים הרשמיים כשיהיה מה להגיד על זה".

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כאמור, הלילה דווח בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר באופן רשמי הסכם היסטורי עם סעודיה, שייתן לה תכנת גרעין אזרחי ויאפשר למדינה להעשיר אורניום בשטחה. לפי הדיווח, טראמפ נתן אישור להסכם כבר בסוף השבוע שעבר, והוא צפוי להיחתם כבר היום. ההסכם יימשך 30 שנה, והוא מוערך בשווי של עשרות מיליארדי דולרים.

גורמים בממשל טענו כי ההסכם נועד להעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בפיתוח תשתית הגרעין של סעודיה, תוך דחיקת מתחרות זרות. בנוסף, סעיף מרכזי בהסכם יאפשר לחברות אמריקניות להקים מתקן להעשרת אורניום בסעודיה - זאת בתנאי בחינה משותפת של ארה"ב והסעודים תצביע על כך שהצעד מוצדק. לדברי הגורמים האמריקנים, ההסכם אמור לתת לארה"ב השפעה על תכנית הגרעין הסעודית, וימנע שימוש לרעה בחומרים הגרעיניים למטרות צבאיות.