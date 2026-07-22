״קמפינג בגינה" קיץ 2026 - לילה של טבע, קהילה וחוויה משפחתית בלב השכונה

המיזם, שהפך למסורת קיצית בירושלים, זוכה מדי שנה לביקוש גבוה ( מיטל איזביצקי )

רשות הצעירים בעיריית ירושלים מזמינה גם הקיץ את המשפחות הירושלמיות להשתתף במיזם האהוב "קמפינג בגינה", המאפשר ליהנות מחוויית קמפינג משפחתית של לילה אחד וממש ליד הבית. המשתתפים יקימו אוהלים בפארקים ובגנים השכונתיים, וייהנו מערב עשיר בפעילויות לכל המשפחה באווירה קהילתית וחמה.

במהלך האירועים יתקיימו מגוון פעילויות ובהן סדנאות יצירה, מופעים, שעת סיפור, משחקים והפעלות לילדים, הקרנות תחת כיפת השמיים ופעילויות נוספות לכל המשפחה. בבוקר שלמחרת תוגש למשתתפים ארוחת בוקר קלה לסיום החוויה. המיזם, שהפך למסורת קיצית בירושלים, זוכה מדי שנה לביקוש גבוה ומשתתפות בו מאות משפחות מכל רחבי העיר. ההשתתפות מיועדת למשפחות ירושלמיות ומותנית בהרשמה מראש ובתשלום סמלי. כל משפחה מתבקשת להגיע עם אוהל, ציוד שינה וציוד אישי, ואנחנו נדאג לכל השאר.

זו חוויה שמחברת בין משפחות, שכנים וקהילות, ומאפשרת ליהנות מהקסם של ירושלים בדרך מיוחדת ( צילום: מיטל איזביצקי )

כחלק מההוקרה למשרתי ומשרתות המילואים, משפחות המילואים הירושלמיות ייהנו מהנחה ברכישת הכרטיסים, ובכל אחד מאירועי "קמפינג בגינה" יישמר עבורן מלאי מקומות ייעודי, כדי להבטיח שגם הן יוכלו ליהנות מהחוויה המשפחתית.

האירועים יתקיימו בשני מועדים: בין 6-7 באוגוסט ייערכו אירועי הקמפינג בגן ליפשיץ, גן השבשבת, פארק דניה וגן הכדורים. בין 13-14 באוגוסט יתקיימו האירועים בגן השלום, פארק רופין ופארק גוננים.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "קמפינג בגינה הוא הרבה יותר מלינה באוהל, זו חוויה שמחברת בין משפחות, שכנים וקהילות, ומאפשרת ליהנות מהקסם של ירושלים בדרך מיוחדת. גם השנה אנחנו מזמינים את המשפחות הירושלמיות לצאת מהשגרה, לבלות יחד תחת כיפת השמיים וליהנות מקיץ איכותי, קהילתי ומהנה בלב השכונות. זו ירושלים במיטבה, עיר שמחזקת את הקהילה ומעניקה לתושביה חוויות בלתי נשכחות."

ההרשמה תיפתח ביום שלישי, 21 ביולי בשעה 20:00 >>