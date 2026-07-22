ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, השתתף ברביעי האחרון בטקס הסיום של מחנה הקיץ הירושלמי של ארגון 'מסע ישראלי', שנערך בכפר מסע ישראלי בטור סיני שבהרי ירושלים. בטקס השתתפו גם יו”ר דירקטוריון 'מסע ישראלי', האלוף (במיל’) אליעזר שקדי, מנכ”ל- מייסד 'מסע ישראלי' אורי כהן ונציגי קרן גודמן, השותפה בסבסוד המחנה.

המחנה מתקיים במסגרת שיתוף פעולה בין עיריית ירושלים ל'מסע ישראלי', הנמשך זו השנה החמישית. במסגרת זו מסבסדת העירייה את השתתפותם של 600 בני ובנות נוער ירושלמים במחנות הקיץ של הארגון, מתוך תפיסה הרואה בחינוך הבלתי פורמלי כלי משמעותי לטיפוח מנהיגות, חיזוק תחושת השייכות ופיתוח הדור הצעיר של ירושלים.

מחנה הקיץ, הנמשך עשרה ימים, משלב חוויית שטח מהנה עם תהליך חינוכי וערכי. לאורך ימי המחנה מתנתקים בני ובנות הנוער מהשגרה ומהמסכים, ויוצאים למסע של היכרות עם הארץ, חיבור לטבע ולעצמם. הם משתתפים בטיולים, לינות שטח, פעילויות מים ואתגר, סדנאות, משחקי צוות, מעגלי שיח ופעילויות מנהיגות, המשלבות חוויה אישית וקבוצתית עם ערכים של אחריות, נתינה, עבודת צוות, אהבת הארץ וחיזוק הזהות הישראלית.

כמחנה ירושלמי, משולבים בו גם תכנים העוסקים בירושלים, במורשתה ובמקומה בזהות האישית והלאומית של בני ובנות הנוער. החניכים לוקחים חלק בשיח ערכי, במפגשים קבוצתיים ובהתנסויות משותפות, המעודדים הקשבה, שותפות, אחריות ומעורבות.

במהלך ביקורו בכפר מסע ישראלי שוחח ראש העיר עם בני ובנות הנוער על החוויות שעברו במהלך המחנה והשתתף בטקס הסיום של המחנה.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: “מחנה הקיץ הירושלמי הוא הרבה יותר ממחנה. הוא מסע של ערכים, של חברות ושל גילוי עצמי. לראות 600 בני ובנות נוער ירושלמים שבוחרים לצאת לדרך, להתנתק מהמסכים, להתחבר אחד לשני ולחוות את הארץ, זו ההוכחה שיש לנו דור צעיר, איכותי ומלא תקווה. נמשיך להשקיע בכל נער ונערה בירושלים, להנגיש הזדמנויות ולחזק את החינוך הערכי, כי הנוער של היום הוא המנהיגות של ירושלים ושל מדינת ישראל מחר.”