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חדשות פוליטי מדיני

"הליכוד הפכה להיות צינור העברת כספים לגולדקנופף ודרעי"

גן יו"ר הכנסת, חבר הכנסת סימון דוידסון (ביחד), יצא במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד מפלגת הליכוד וראש הממשלה ואמר: ""הליכוד הפך לצינור העברת כספים"

11:59
1 תגובות
נתניהו והחרדים (יונתן זינדל/פלאש90)

סגן יו"ר הכנסת, חבר הכנסת סימון דוידסון (ביחד), יצא במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד גורמים בקואליציה על רקע הביקורת המושמעת מצידם נגד הרמטכ"ל, כך בראיון שהעניק לתוכניתו של גדי נס ברדיו צפון 104.5fm.

"להרים דגלים אדומים כשיש סכנה לעתיד הצבא"

במהלך הראיון, התייחס דוידסון לגל ההתקפות הפוליטיות המופנות כלפי הדרג הצבאי הבכיר, והטיח ביקורת קשה: "החבר'ה האלה השתגעו לגמרי". לדבריו, אין כל הצדקה ואין מילים לתאר את "הספינים הפוליטיים שהם מייצרים".

דוידסון הגן בתוקף על תפקודו של ראש המטה הכללי, והדגיש את חובתו הציבורית והמקצועית: "לבוא ולתקוף את הרמטכ"ל של המדינה? הוא חייב להרים דגלים אדומים כשיש סכנה אמיתית לעתיד הצבא של המדינה, הוא לא יכול לשבת בשקט".

ביקורת פוליטית נוקבת: "הליכוד הפך לצינור העברת כספים"

מעבר לסוגיה הביטחונית, הרחיב סגן יו"ר הכנסת את הביקורת גם למישור הפוליטי-כלכלי של השותפות הקואליציונית, והטיח האשמה ישירה כלפי מפלגת השלטון: "מפלגת הליכוד הפכה להיות צינור העברת כספים לגולדקנופף ודרעי".

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אשר
לפני 39 דקות

כל נסיונותיו של ביבי נכשלו באופן מחפיר. התוצאה שחיקה עמוקה בכוחו האלקטורלי. ואז.. הוא נכנס לתסבוכת חדשה בתקווה שיצליח... והוא נכשל כל פעם מחדש. בסקרים רק 18-20% מהעם מצהיר שיבחרו ליכוד. כוחו נובע הסכמת הציונות הדתית של סמוטריץ ובן גביר לתת לו גיבוי. אך הם רק כ-10% מהעם. ואז.... ביבי מוכר כל מה שניתן
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