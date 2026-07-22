"איננו משרתים מחנה או מפלגה": אגרת מיוחדת של השופט סולברג 

לקראת תשעה באב, פרסם היום (רביעי) המשנה לנשיא בית המשפט העליון ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, השופט נעם סולברג, אגרת מיוחדת הממוענת לשופטים, ליושבי ראש ועדות הבחירות האזוריות ולחברי ועובדי ועדת הבחירות המרכזית והוועדות האזוריות.

חשבון נפש וערבות הדדית

בראשית האגרת ציין סולברג כי "ערב תשעה באב הוא זמן של זיכרון ושל חשבון נפש", שבו אנו זוכרים את "המחיר הכבד ששילם עמנו על קיטוב, על פילוג ועל שנאת חינם". לצד זאת, הדגיש כי יש לזכור גם את "כוחו המופלא לקום מן החורבן, לשוב לארצו, לבנות בה מדינה יהודית ודמוקרטית ולהבטיח בה בית משותף לכל אזרחיה".

סולברג הפנה לדבריו של נשיא המדינה מהערב קודם לכן, בהם הזכיר כי "מערכת בחירות אינה רק הליך של הכרעה בין דעות ומפלגות", אלא מהווה "מבחן ליכולתה של החברה הישראלית לקיים מחלוקת נוקבת מבלי לפרום את קשרי השייכות והערבות ההדדית". הוא הוסיף כי בחירות הן שיאה של הדמוקרטיה וביטוי עמוק לציונות המעשית, המגלמות את "הריבונות של אזרחי ישראל בארצם, האחריות המשותפת לעתיד המדינה והאמונה בכוחנו לעצב יחד את חיינו הלאומיים".

שליחות ממלכתית והקפדה על טוהר הבחירות

יושב ראש ועדת הבחירות עמד על כך שבתוך מפעל זה, לוועדת הבחירות המרכזית ישנה "שליחות ממלכתית מן המעלה הראשונה". לדבריו, "אנו מופקדים על כך שקולה של כל אזרחית וקולו של כל אזרח יישמעו, ייספרו ויישמרו". סולברג הדגיש את השוויון המלא בהליך: "מאחורי כל פתק הצבעה עומד אדם, בעל אמונה, השקפת עולם ותקווה לעתיד. אין קול חשוב יותר ואין קול חשוב פחות. הקול שווה לכל".

בהתייחסו לאופן התנהלות העבודה, ציטט סולברג את הפסוק מדברי הנביא זכריה (ח, יט): "הָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֲהָבוּ". הוא הסביר כי האמת מתבטאת ב"הקפדה ללא פשרות על טוהר הבחירות, על מקצועיות, על דיוק ועל הגינות", ואילו הששלום מתבטא ב"יחס מכבד לכל אדם, ריסון, אחריות, והבטחת אמון הציבור במוסדות הדמוקרטיים".

עמידה בלחצים ושמירה על עצמאות

לקראת התקופה הקרובה, ציין השופט סולברג כי היא "תדרוש מכולנו מאמץ רב, עמידה בלחצים וערנות לניסיונות לפגוע בתקינותו של ההליך". לנוכח אתגרים אלו, הדגיש כי "כוחנו יהיה בממלכתיות, בעצמאות שיקול הדעת, בעבודת הצוות, בשמירת אמונים לחוק ולציבור כולו".

את המסר המרכזי של האגרת חתם בקביעה חד-משמעית: "כולנו מניחים על לוח ליבנו: איננו משרתים מחנה, מפלגה או עמדה; אנו משרתים את מדינת ישראל ואת כלל אזרחיה".