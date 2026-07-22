לבקשת נתניהו: בקשה לשלילת אזרחות של שני אסירים בטחוניים

רקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה תקדימית לביטול אזרחותם של ראני עוף ושאדי עאידי, עובדי חברת סלקום לשעבר שהורשעו בעבירות ביטחוניות חמורות. הבקשה הוגשה לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו (המחזיק בסמכויות שר הפנים לעניין זה) ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, והיא הראשונה מוגשת במסלול הפלילי לפי חוק האזרחות מחמת הפרת אמונים.

תכננו לפגוע בתשתיות חיוניות בעת מלחמה

מתוקף תפקידם בסלקום, החזיקו השניים בהרשאות גישה נרחבות למערכות המחשוב של החברה. השניים הודה והורשעו בכך שפעלו מתוך מניע לאומני ואידיאולוגי כדי לקדם תכנית להשבתת מערכות המחשוב של סלקום בזמן מלחמה או מבצע צבאי, במטרה לסייע לארגון חמאס ולפגוע ברשת המשרתת בין היתר את כוחות הביטחון.

מכתב האישום בו הודו עולה כי עוף קיים קשר מתמשך עם בכירי חמאס בטורקיה והעביר להם מידע רגיש על תשתיות התקשורת ומערכות אבטחת המידע של החברה. בשנת 2024 נגזרו על עוף 11 שנות מאסר בפועל, ועל עאידי נגזרו 5.5 שנות מאסר.

הפרקליטות: "מעשי בגידה של ממש"

בעמדת המדינה, שהוגשה באמצעות פרקליטות מחוז מרכז (אזרחי) ומחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, צוין כי מעשי השניים מהווים מקרה קיצוני ומובהק של הפרת חובת הנאמנות למדינה.

"המעשה בו הורשעו הנאשמים מצדיק נקיטה בצעד של ביטול אזרחות בהיותו מקרה קיצוני וחריג של הפרת חובת האמונים", נכתב בבקשה. עוד צוין כי הפעולות כללו תכנון מוקדם ועקבי לאורך שנים, תוך ניצול לרעה של הגישה לתשתיות לאומיות קריטיות כדי לסייע לאויב בזמן לחימה.