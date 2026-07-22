בית המשפט הרשיע את ג'ייסון עודה ברצח של ילנה גרנברג ז"ל

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הרשיע היום, לאחר ניהול הוכחות, את ג'ייסון עודה ברצח בכוונה בנסיבות מחמירות של ילנה גרנברג ז"ל, שנרצחה באוגוסט 2022.

בית המשפט קיבל את עמדת פרקליטות מחוז מרכז וקבע כי עודה "רצח את חברתו הטובה, ילנה גרנברג ז"ל, לאחר תכנון מראש".

עורכות הדין הינד נאבלסי, אפרת פאר-גרונדלנד ושחף קליינמן מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), שניהלו את ההליך, מסרו לאחר הכרעת הדין:

"הרשעתו של הנאשם ברצח בכוונה בנסיבות מחמירות משקפת את החומרה הקיצונית של רצח מתוכנן של אישה, שכל 'חטאה' היה שסירבה לקיים עמו קשר רומנטי. בית המשפט העביר מסר חד וברור בדבר הצורך להילחם ללא פשרות בתופעה שהפכה למכת מדינה של אלימות כלפי נשים בכלל, ורצח אכזרי בפרט. כל טענותיו של הנאשם נדחו פה אחד על ידי הרכב השופטים, והוא צפוי להישלח למאסר עולם – עונש חובה בגין עבירה זו."

על פי הכרעת הדין, עודה והמנוחה היו מיודדים במשך כארבע שנים. במהלך תקופת החברות ביקש ממנה מספר פעמים להפוך את הקשר לרומנטי, אולם לאחר שסירבה, החליט לרצוח אותה.

לשם כך, הצטייד מראש בסכין ובבקבוקי בנזין. מספר ימים לאחר מכן, בעת שהשניים היו בדרכם לדירת אחותה של המנוחה, עצר את הרכב בחניון תחנת הרכבת ברחובות, שלף את הסכין ודקר את ילנה גרנברג ז"ל פעמים רבות בצווארה, בגבה ובידיה, עד שמתה מפצעיה. למרות צעקותיה, המשיך במעשיו עד שנדם קולה.

לאחר הרצח הסיע את גופתה לשטח פתוח באזור רחובות, הניח אותה על הקרקע, שפך עליה בנזין ועזב את המקום. לפי קביעת בית המשפט, מסיבה שאינה ידועה הוא לא הצית את הגופה.

בית המשפט, בהרכב בראשות השופט ע' קובו, דחה את כלל טענות ההגנה, ובהן הטענה להתגרות מצד המנוחה. בפסק הדין נקבע כי גרסתו של עודה הייתה רצופה שקרים, סתירות וחוסרים ראייתיים.

עוד קבע בית המשפט:

"מכלול מעשיו מלמד ללא כל צל של ספק כי תכנן מראש את מותה ורצה בו. הוא דקר את המנוחה למעלה מ-10 דקירות כדי לוודא שתכנית הרצח שגיבש תושלם בהצלחה. לאחר מכן העביר את המנוחה לשטח פתוח, שם שפך עליה בנזין, אך מסיבה שאינה ידועה לא הצית את גופתה."

בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות במלואה והרשיע את עודה ברצח בכוונה בנסיבות מחמירות.

הדיון בטיעונים לעונש נקבע ליום 7 באוקטובר 2026.