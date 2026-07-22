בן כספית מודה: "אני לא מרגיש שהחרדים אחים שלי כבר"

עימות חריף נרשם היום (שלישי) בין בן כספית לינון מגל במהלך תוכניתם המשותפת, בעקבות תיעוד שבו חבר מועצת גני תקווה לשעבר גירש אברכים שאספו צדקה בערב תשעה באב.

ינון מגל תקף בחריפות את התנהלותו של חבר המועצה לשעבר וטען כי מדובר בתוצאה של הסתה נגד הציבור החרדי. לדבריו, "זה בן אדם שרואה ערוץ 12, וניזון מהתרעלה שאנשים כמוכם מלהיטים אותו בשנאת החרדים. אתם מעדיפים אנשים שמזדהים עם חמאס מאשר חרדים. זה המקום שאליו הגעתם".

בתגובה השיב בן כספית: "אני מבין את האמירה 'אתה בן עמי אבל לא אחי'. גם אני לא מרגיש שהחרדים אחים שלי כבר. כמובן שהם יהודים וישראלים, אבל התחושה הזאת הולכת ומתעמעמת".