סמוטריץ' קיבע את מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מקדם צעד משמעותי שנועד לקבע את השינויים שהוביל בתחום ההתיישבות ביהודה ושומרון גם לאחר הבחירות: מנהלת ההתיישבות תהפוך לגוף רשמי וקבוע במשרד הביטחון, וכהונתו של הלל רוט, סגן ראש המנהל האזרחי, תוארך בשנתיים נוספות.

המהלך בוצע בתיאום עם משרד הביטחון ונציבות שירות המדינה, ואושר בוועדת השירות של הנציבות בראשות נציב שירות המדינה דורון כהן.

המנהלת תישאר גם אחרי סמוטריץ'

הפיכתה של מנהלת ההתיישבות לגוף קבוע משמעותה שהיא תמשיך לפעול תחת משרד הביטחון גם לאחר מערכת הבחירות הקרובה, ללא תלות בזהותו של השר שיכהן בממשלה הבאה.

במקביל, כהונתו של הלל רוט תוארך מארבע לשש שנים. גם הארכה זו תותיר אותו בתפקיד לאחר הבחירות ותאפשר את המשך פעילות המנגנון האזרחי שנבנה בשנים האחרונות.

מטרת המהלך היא להמשיך את המדיניות שמעניקה משקל מרכזי לטיפול האזרחי בחיי התושבים ביהודה ושומרון, ולא להותיר אותו כגורם משני בלבד לצד המרכיב הביטחוני.

החשש: הממשלה הבאה תהפוך את המדיניות

בסביבת סמוטריץ' אומרים כי הצעדים התקבלו גם על רקע החשש מפני הקמת ממשלת שמאל בראשות גדי איזנקוט, שלטענתם עלולה לפעול לביטול השינויים שקידם סמוטריץ' בשנים האחרונות.

לדברי מקורבי השר, קיבוע המנהלת והארכת כהונתו של רוט נועדו להציב בסיס קבוע שיקשה על גלגול המדיניות לאחור ויבטיח את המשך פעילותה גם לאחר סיום כהונתו של סמוטריץ'.

בכך מבקש סמוטריץ' להפוך את מה שהחל כמהלך מדיניות בתקופת הממשלה הנוכחית למבנה קבוע בתוך משרד הביטחון, שימשיך לפעול גם בתקופת הממשלה הבאה.