מדינה נוספת הודיעה על פתיחת שגרירות בירושלים

תמיכה נוספת בישראל: הקבינט של מדינת נאורו קיבל החלטה לפתוח שגרירות בישראל, שתמוקם בירושלים. זאת בהמשך לסיכום של שר החוץ גדעון סער עם סגן הנשיא של נאורו, ליונל אניגימאיה, במהלך פגישתם בפיג'י בחודש שעבר.

במשרד החוץ אמרו כי השגרירות החדשה צפויה להיפתח בחודשים הקרובים. נאורו תהיה המדינה העשירית שתפתח שגרירות בירושלים, והחמישית שעושה זאת במהלך כהונתו של סער.

בעקבות ההחלטה, סער אמר כי "נאורו היא ידידת אמת של ישראל ופתיחת השגרירות תתרום ללא ספק להעמקת היחסים בין המדינות. ‏משרד החוץ בראשותי יעניק את כל הסיוע הנדרש כדי לפתוח את השגרירות בהקדם. ‏מצפים לארח אתכם בקרוב בירושלים, בירתנו הנצחית!".

נאורו היא מדינת אי, אחת מקבוצת המדינות המיקרונזיות בצפון הפסיפיק, לצד איי מרשל, מיקרונזיה, פלאו וקיריבטי. היא שוכנת קילומטרים ספורים מדרום לקו המשווה.

בשנים האחרונות היא הייתה אחת התומכות העקביות ביותר של ישראל בזירת האו״ם, ואף הגישה חוות דעת מדינית לטובת ישראל בתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. בשנת 2019 נאורו הכירה בירושלים כבירת ישראל.