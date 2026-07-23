אחרי צום תשעה באב: מה כדאי לכם לאכול - ומה ממש לא מומלץ?

לאחר 25 שעות של צום, חום כבד ומחשבה, הרגע הגדול מגיע – הצום מסתיים. התגובה הטבעית של רבים מאיתנו היא לרוץ למקרר, להעמיס את הצלחת במאכלים כבדים ולהחזיר את כל הקלוריות שאיבדנו בבת אחת.

אבל הגוף שלנו, שהיה במצב של מנוחה וצמצום לאורך יממה שלמה, זקוק דווקא ליחס עדין והדרגתי. אכילה נכונה ומבוקרת בצאת הצום תמנע תחושות אי-נעימות בבטן, כאבי ראש ועייפות כבדה.

אז איך עושים את זה נכון? הנה המדריך המלא והטעים לשבירה נכונה של הצום.

שלב ראשון: המים והאנרגיה המהירה (מיד עם צאת הצום)

הגוף שלכם נמצא כעת בעיקר במצב של התייבשות ומחסור בסוכר זמין. בשלב הראשון, לא אוכלים ארוחה מלאה!

שתייה פושרת: התחילו בכוס מים בטמפרטורת החדר (לא קרים מדי, כדי לא לזעזע את הקיבה), או בתה צמחים חמים (כמו נענע, קמומיל או לואיזה).

התחילו בכוס מים בטמפרטורת החדר (לא קרים מדי, כדי לא לזעזע את הקיבה), או בתה צמחים חמים (כמו נענע, קמומיל או לואיזה). סוכר טבעי וזמין: לצד השתייה, אכלו 1–2 תמרים, כף דבש, או עוגיה יבשה קלה (כמו טורט הבלקני או פתיבר). אלו יחזירו את רמת הסוכר בדם למצב תקין בצורה רכה ומהירה.

שלב שני: הארוחה הקלה (חצי שעה עד שעה לאחר השבירה הראשונית)

לאחר שנתתם לקיבה מנוחה של כ חצי שעה להתעורר, זה הזמן לארוחה קלה, מעט חלבית או צמחונית, שאינה מכבידה על העיכול.

מרק חם וקל: מרק ירקות, מרק עדשים דליל או מרק עוף צח. הנוזלים והמלחים שבמרק מעולים להחזרת האיזון לגוף.

מרק ירקות, מרק עדשים דליל או מרק עוף צח. הנוזלים והמלחים שבמרק מעולים להחזרת האיזון לגוף. כריכים קלים: פרוסת לחם מקמח מלא או מחמצת עם ממרח קל – גבינה לבנה/קוטג', חומוס ביתי, או אבוקדו.

פרוסת לחם מקמח מלא או מחמצת עם ממרח קל – גבינה לבנה/קוטג', חומוס ביתי, או אבוקדו. מאכלים חלביים/ביצים: שקשוקה קלה, חביתה או פשטידת ירקות עדינה לצד סלט קצוץ טרי.

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