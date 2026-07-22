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סעודה מפסקת לתשעה באב: מנה משביעה לצום קל

תבשיל אורז ועדשים עשיר שישמור אתכם שבעים ונינוחים לאורך 24 שעות של הצום

08:41
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סעודה מפסקת לקראת הצום (Gemini אילוסטרציה)

הספירה לאחור לתחילת צום תשעה באב בעיצומה, ואחד הצעדים החשובים ביותר לעבר צום קל ועובר בשלום מתחיל בצלחת שלפני. הסעודה המפסקת אינה זירה ל"ארוחת שחיתות" או למאכלים כבדים – המפתח כאן הוא סובלנות של מערכת העיכול, פירוק איטי של סוכרים, והזנה מתמשכת של הגוף.

אם אתם מחפשים את המאכל המנצח שיסגור לכם את הפינה בצורה הכי נכונה, מזינה וטעימה – מג'דרה עשירה מאורז מלא, עדשים שחורות/חומות וירקות שורש אשתקד היא התשובה המדויקת עבורכם.

למה דווקא המנה הזו?

  • פחמימות מורכבות לשובע ממושך: האורז המלא מתפרק לאט במערכת העיכול ומספק אנרגיה זמינה ולאורך זמן, ללא נפילות סוכר חדות.
  • חלבון מלא מן הצומח: השילוב הקלאסי בין דגן (אורז) לקטניה (עדשים) יוצר חלבון מלא ועשיר שמטעין את הגוף בערכים תזונתיים חיוניים.
  • קל לעיכול ונטול צמא: בניגוד לבשר או למאכלים מעובדים ומלוחים מדי שמגבירים את התשוקה למים, מנה צמחונית מבושלת היטב מלטפת את הקיבה ולא מותירה תחושת כבדות מעיקה.

    • טיפים קטנים לשדרוג הסעודה והצום:

    1. עדינות עם התבלון: ויתור על עודפי מלח, אבקות מרק או תבלינים חריפים ימנע תחושת צמא מוקדמת במהלך הלילה.
    2. ירקות מבושלים מעל חיים: ירקות שורש אפויים או מבושלים (כמו גזר, דלורית או בטטה) קלים יותר לעיכול מאשר סלט חי ועשיר בסיבים קשים.
    3. שתייה חכמה: שתו מים באופן רציף ומודרג בשעות שלפני הצום, ולא במכה אחת בסוף הארוחה.

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