סעודה מפסקת לתשעה באב: מנה משביעה לצום קל

סעודה מפסקת לקראת הצום ( Gemini אילוסטרציה )

הספירה לאחור לתחילת צום תשעה באב בעיצומה, ואחד הצעדים החשובים ביותר לעבר צום קל ועובר בשלום מתחיל בצלחת שלפני. הסעודה המפסקת אינה זירה ל"ארוחת שחיתות" או למאכלים כבדים – המפתח כאן הוא סובלנות של מערכת העיכול, פירוק איטי של סוכרים, והזנה מתמשכת של הגוף.