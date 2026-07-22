אחרי המונדיאל: טראמפ רוצה שנשיא פיפ"א יהיה מזכ"ל האו"ם

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מעוניין לקדם את מועמדותו של נשיא פיפ"א, ג'אני אינפטנינו, לתפקיד מזכ"ל האו"ם, זאת לקראת סיום כהונתו של אנטוניו גוטרש בסוף השנה. כך דווח היום (רביעי) בעיתון "ניו יורק פוסט".

לפי הדיווח, טראמפ שוחח על הנושא עם גורמים בסביבתו, כשנטען כי הוא "סבור שאינפנטינו זוכה לכבוד מכל העולם, ונתפס כמישו שיכול לאחד אנשים". גורמים ששוחחו עם ה"ניו יורק פוסט" טענו כי טראמפ מרגיש "שיש פתח לקדם את הנושא, כי יש שבעה מועמדים עלובים".

עם זאת, נאמר כי בשלב הזה לא ברור האם אינפנטינו רוצה את התפקיד, ובאיזו מידה טראמפ דן איתו בנושא. בנוסף, אינפנטינו כבר הכריז על מועמדותו לבחירה מחדש לנשיא פיפ"א, כשהבחירות לתפקיד הזה יתקיימו במרץ 2027.

כדי להיבחר כמזכ"ל האו"ם, אינפנטינו יצטרך לקבל אישור ממועצת הביטחון, מבלי שאחת מהחברות הקבועות - ארה"ב, בריטניה, סין, רוסיה וצרפת - תטיל וטו. לאחר מכן, המהלך יידרש לקבל רוב באסיפה הכללית של האו"ם.