הלילה ה-11 ברציפות: ארה"ב השלימה גל תקיפות נוסף באיראן

המראה מנושאת מטוסים ( פיקוד מרכז האמריקאי (U.S. Central Command). )

ארצות הברית המשיכה הלילה (בין שלישי לרביעי) את המערכה הצבאית נגד איראן, כאשר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע על פתיחת גל תקיפות נוסף – הלילה ה-11 ברציפות של תקיפות אמריקניות בשטח איראן.

בהמשך עדכן סנטקום כי גל התקיפות הושלם, ומסר כי הותקפו שורת יעדים צבאיים ובהם מרכזי מבצעים, תשתיות ימיות, מחסני כטב"מים, האנגרים למטוסים ומערכים לוגיסטיים. לפי הודעת הצבא האמריקני, מטרת המבצע היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על חופש השיט במצר הורמוז, נתיב ימי בעל חשיבות אסטרטגית לכלכלה העולמית. בסנטקום טענו כי בשלושת החודשים האחרונים איראן הייתה מעורבת ביותר מ-30 תקיפות נגד כלי שיט מסחריים באזור. עוד נמסר כי מאז תחילת חודש מאי אבטחו הכוחות האמריקניים את מעברן של כ-900 אוניות מסחריות שהובילו כ-450 מיליון חביות נפט גולמי. במהלך הלילה דווח בכלי תקשורת איראניים על שורת פיצוצים במספר מוקדים במדינה. בין היתר דווח על אירועים בבנדר עבאס, בהבהאן, אומידיה, סיריכ, מאהשהר ותבריז. בנוסף, סוכנות הידיעות האיראנית "נור ניוז" דיווחה כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בטהראן בעקבות "מטרות עוינות" שהתקרבו לאזור הבירה. במקביל, הרשויות באיראן דיווחו על פיצוץ בשכונת נארמק שבמזרח טהראן, שלדבריהן נגרם מדליפת גז בבית מגורים ולא כתוצאה מתקיפה. לפי הדיווחים, לא היו נפגעים.

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רוביו: "אם איראן רצינית – גם אנחנו"

ברקע התקיפות התייחס שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, לאפשרות של חידוש המגעים בין וושינגטון לטהראן.

לדבריו, ארצות הברית ממשיכה להיות פתוחה לפתרון מדיני, אולם הכדור נמצא במגרש האיראני.

"אם הם רציניים, גם אנחנו רציניים. אם לא, נעשה את כל מה שנדרש כדי להגן על האינטרסים שלנו ועל האינטרסים של בעלות בריתנו", אמר רוביו.

מנגד, באיראן המשיכו לאיים כי תקיפה אמריקנית במתקני הגרעין תיחשב להרחבת המלחמה באזור, בעוד כוחות ההגנה האווירית בכווית הופעלו במהלך הלילה בעקבות חדירת כטב"מים איראניים.