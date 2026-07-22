BMW הופכת מפעל שלם למרכז פיתוח לרובוטים דמויי-אדם

הרובוט AEON משולב במפעל BMW בלייפציג ( צילום: BMW )

BMW מאיצה את כניסתה לעידן הרובוטיקה התעשייתית ומכריזה על הרחבת פעילות מפעל לנדסהוט בגרמניה, שיהפוך למרכז פיתוח תוכנה מרכזי עבור רובוטים דמויי-אדם (Humanoid Robots). המהלך מהווה חלק מאסטרטגיית ה-"Physical AI" של החברה - שילוב בין בינה מלאכותית מתקדמת למערכות פיזיות הפועלות בקווי ייצור.

במסגרת המהלך, המפעל יתמקד בפיתוח תשתיות תוכנה פתוחות, יצירת מאגרי נתונים לאימון, סביבות סימולציה מתקדמות ויכולות תכנון תנועה. כל אלה נועדו לאפשר לרובוטים ללמוד, להסתגל ולבצע משימות מורכבות בתנאי ייצור אמיתיים. הפעילות בלנדסהוט מתבססת על ניסיון מצטבר מהטמעות קודמות של רובוטים במפעלי BMW ברחבי העולם. במפעל ספרטנבורג שבדרום קרוליינה, למשל, הופעל הרובוט Figure 02 לאורך עשרה חודשים והשתתף בייצור של יותר מ-30 אלף רכבי BMW X3, תוך ביצוע משימות כמו הבאת וחיבור חלקי מתכת בקו הייצור. הדור הבא, Figure 03, כבר נכנס לשימוש ומתמקד במשימות לוגיסטיות מתקדמות, כשהוא מצויד בחיישני מגע, מצלמות בכפות הידיים ויכולת תקשורת קולית.

הרובוט AEON משולב במפעל BMW בלייפציג ( צילום: BMW )

במקביל, באירופה החלה BMW בניסוי ראשון עם רובוטים דמויי-אדם במפעל בלייפציג, שם פועל הרובוט AEON של חברת Hexagon Robotics במשימות הקשורות לייצור סוללות מתח גבוה ורכיבים נוספים.

ב-BMW מדגישים כי הניסיון המצטבר מוכיח שרובוטים דמויי-אדם אינם עוד בגדר ניסוי מעבדתי, אלא פתרון מעשי שיכול להשתלב בפסי ייצור אמיתיים. "הוכחנו שרובוטים יכולים לבצע משימות מדויקות וחוזרות בתנאי ייצור תוך שמירה על בטיחות," נמסר מהחברה.

הקמת מרכז הפיתוח בלנדסהוט נועדה לאחד את פיתוח התוכנה תחת קורת גג אחת, ולאפשר סקיילביליות - כלומר, פריסה רחבה של רובוטים דומים במפעלי BMW ברחבי העולם. החברה מתמקדת במיוחד במשימות מונוטוניות, מאתגרות ארגונומית או מסוכנות, שבהן רובוטים יכולים להשלים את עבודת האדם ולא להחליף אותו.