שיא של 4 שנים: היצוא הסיני מזנק בעשרות אחוזים

היצוא הסיני זינק בחודש יוני ב-27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והגיע ל-412.39 מיליארד דולר - הקצב המהיר ביותר זה יותר מארבע שנים. העלייה החדה נובעת בעיקר מהביקוש הגובר למוצרי טכנולוגיה מתקדמים, ובראשם שבבים, ציוד בינה מלאכותית ורכיבי ייצור חכמים.

נתוני המכס הסיניים מצביעים על זינוק של יותר מ-52% ביצוא מוצרי היי-טק ביוני, כאשר יצוא השבבים כמעט הוכפל במחצית הראשונה של השנה. העלייה חדה זו משקפת את הבום העולמי בתחום הבינה המלאכותית, שמוביל לעלייה חדה במחירי שבבים ולביקוש גובר לתשתיות מחשוב מתקדמות.

במקביל, תחום הרובוטיקה הופך למנוע צמיחה משמעותי. סין ייצאה מעל 10 מיליון רובוטים בחמשת החודשים הראשונים של השנה, כאשר רובוטים מרובעים (רובוטים בעלי ארבע רגליים או תצורה מרובעת - Quadrupeds) מהווים כ-70% מהמכירות העולמיות. בנוסף, פותחו במדינה יותר מ-400 דגמי רובוטים דמויי אדם, כאשר הייצור כבר חצה את רף 40 אלף היחידות במחצית הראשונה.

גם תעשיית הרכב ממשיכה להוביל את השינוי המבני ביצוא. יצוא הרכבים הגיע ליותר מ-5 מיליון יחידות במחצית הראשונה של השנה - עלייה של מעל 65%. לראשונה, יצוא חודשי חצה את רף מיליון כלי הרכב ביוני. רכבים חשמליים והיברידיים נטענים מהווים מנוע מרכזי בצמיחה, כאשר יצוא רכבים חשמליים זינק בכמעט 69%.

באירופה, יצרנים סינים נהנים מיתרון רגולטורי זמני: רכבים היברידיים נטענים אינם כפופים למכסים החדשים שהוטלו על רכבים חשמליים מלאים, מה שהוביל לזינוק חד ביצוא לאיחוד האירופי - מגמה שממשיכה להתחזק גם ב-2026.

לצד זאת, תחום ייצור הציוד התעשייתי תרם כמעט מחצית מהצמיחה ביצוא התעשייתי, עם עלייה של יותר מ-18% במחצית הראשונה של השנה. הנתונים מדגישים את המעבר של סין מכלכלת ייצור מסורתית ליצואן מוביל של טכנולוגיה מתקדמת ומוצרים עתירי ידע.

עם זאת, מאחורי הנתונים המרשימים מסתתר אתגר כלכלי משמעותי: עודף הסחר של סין התרחב ל-125.6 מיליארד דולר ביוני, בעיקר בשל חולשה מתמשכת בצריכה המקומית. הפער בין ביקוש חיצוני חזק לבין שוק פנימי מדשדש מציב אתגר מורכב בפני קובעי המדיניות בבייג'ינג.